跨年活動將至！新北模擬緊急情況演練超擬真 強化應變能力

警方進行演練。（圖／翻攝畫面）





1219 北市隨機襲擊事件後，各界對於大眾運輸工具的安全更加重視，新北市警局、消防局、交通局也特別與台北客運今天（30日）上午共同舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，以公車為主題進行高度擬真的情境演練，強化駕駛長緊急應變能力及快速反應，全面提升民眾乘車的安全感與安心度。

新北市警局指出，本次訓練以實務情境為核心，模擬可能發生於營運現場的緊急狀況，包括行車事故處置、電動公車疑似起火應變、不明人士於車外叫囂干擾行車安全，以及車內乘客出現潛在危險行為等。

土城警分局、霹靂小組及清水消防分隊等警、消單位到場支援，實際投入人力與裝備參與演練，整個演練過程高度擬真，各公車業者也派員到場觀摩交流，強化橫向聯繫與合作默契。

訓練結束後，土城警分局長陳建龍也親自講解遇隨機襲擊事件應處四原則，分別為「狀況通報」、「穩定情緒」、「配合行動」、「緊急救援」，透過這次演練讓大眾提高警覺意識，更周全保障旅運安全和行車秩序。

新北市交通局長鍾鳴時致詞時也提到，1219台北捷運連續攻擊事件引起社會高度關注，加上跨年活動即將到來，人潮與運輸需求明顯增加，新北市更須提前做好萬全準備，除要求公車業者定期辦理防災與安全演練外，也透過此次緊急應變教育訓練，讓駕駛長熟悉各類突發狀況的標準作業流程，確保在關鍵時刻能迅速、正確應對，持續打造讓市民「搭得安心、行得放心」的大眾運輸環境。

新北交通局長鍾鳴時（中）到場主持、土城分局長陳建龍（左）到場參與演練。（圖／翻攝畫面）

