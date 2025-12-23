台北捷運隨機攻擊案後，高雄、台中警方大動作加強維安！高雄警方模擬隨機攻擊情境，將動員1200人維護跨年活動安全；台中市啟動第二階段維安專案，實施四大安全方案至元宵節。各地方政府希望透過升級維安措施，讓民眾能安心參與即將到來的大型活動。

跨年活動維安大升級！高雄模擬隨機攻擊 台中四大方案保平安。(圖／TVBS)

受到北捷隨機攻擊案影響，加上跨年活動將近，全台各地警方紛紛加強維安措施。高雄警方模擬隨機攻擊情境，將動員警民力共1200人維護跨年活動安全；台中市也啟動第二階段維安應變專案，從即日起至元宵節期間實施四大安全方案。各地方政府希望透過全面升級的維安措施，讓民眾能安心參與即將到來的各項大型活動，確保活動順利進行。

廣告 廣告

高雄警模擬攻擊 跨年動員千警民力。(圖／TVBS)

高雄市警方近日進行了隨機攻擊事件的模擬演練，情境包括一名身穿黑衣、手持刀具的嫌犯在人群中揮舞刀具。演練中，警方第一時間疏散現場群眾，隨後使用盾牌和警棍等裝備迅速上前制止，成功將嫌犯壓制在地完成控制。此外，警方也在捷運通道內模擬歹徒放置疑似爆裂物的情境，當紙袋冒出濃煙時，員警依照標準作業流程將危險物品安全移除。

高雄警模擬攻擊 跨年動員千警民力。(圖／TVBS)

高雄市警察局長林炎田表示，台北捷運事件發生後，高雄市警局立即加強警力部署，所有警力都配備重裝備，希望讓市民感到安心。林炎田強調，這次演練首度擴大模擬範圍，涵蓋活動現場與捷運站點，針對可能出現的衝突、攻擊、推擠等突發狀況進行演練，目的是在大型活動期間能確實保障民眾安全。為了維護跨年活動的安全與秩序，高雄市警局將動員警力與民力共1200人。

跨年活動維安大升級！高雄模擬隨機攻擊 台中四大方案保平安。(圖／TVBS)

台中市政府為迎接接下來陸續登場的活動，包括五月天演唱會、耶誕與跨年活動，也啟動第二階段升級維安應變專案。台中市長盧秀燕表示，在維持第一階段維安措施的基礎上，第二階段將更加擴大、更加升級。台中市府提出四大安全方案，包括必要時發送細胞簡訊、整合監視系統與疏散機制，並結合警察、消防與守望相助隊共同因應。這套安全方案將從即日起實施到元宵節，目的是讓各項慶典活動都能在安全安心的環境下順利進行。

更多 TVBS 報導

台中13車連環撞！轉彎車肇事波及保時捷 店家崩潰：車停私地也遭殃

高雄Uber深夜翻覆路中央！女乘客送醫 駕駛毫髮無傷

緊張哥「鑰匙及手機鎖電動車內」連環借錢 多店遭騙

超氣！愛車被砸 車主怒壓嫌 飆「車惹到你嗎」

