跨年派對大火釀40死115傷 瑞士舉國哀悼5天、罹難者多為年輕人待辨識

克蘭蒙丹納一家夜店元旦凌晨發生跨年派對大火，瑞士政府宣布舉國哀悼5天。路透社



瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一家夜店元旦凌晨發生跨年派對大火，至少40人喪生、115人受傷。瑞士政府宣布，將進入為期5天的哀悼期。當局也將展開極為艱難的遺體辨識程序，但因許多死者嚴重燒傷，恐需時多日才能完成。

《衛報》、路透社報導，瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）元旦發表談話，形容這是瑞士史上帶來最嚴重創傷的事故之一，「是一場空前悲劇」。他向許多「失去或中斷的年輕生命」致哀。

帕姆蘭表示，這些年輕人「原本有計畫、有希望與夢想」，如今卻戛然而止。他矢言，瑞士政府將確保不再發生這類悲劇。

瑞士政府宣布舉國哀悼5天。路透社

這起事故發生於當地時間元旦凌晨1時30分，克蘭蒙丹納（Crans Montana）的「星座（Constellation）」酒吧突然起火。目前起火原因尚不明朗，但當局已表示，應該是出於意外，而非遭攻擊。

兩名法國女子向法國BFM 電視台表示，她們在酒吧的地下室目睹一名酒保抬著一名女服務生，後者端著插有仙女棒的香檳瓶穿梭在店內，火花導致天花板起火，數分鐘後火勢迅速延燒，擠滿狂歡者的地下室陷入火海，許多顧客還是青少年，包括來自他國的遊客。

民眾哀悼罹難者。路透社

許多失蹤青少年的家長哀痛不已，向媒體發出尋人請求，各國駐瑞士大使館也積極罹清是否有國民在事故中死傷。義大利當局已表示，有16名國民在事故後失蹤、13人住院；法國當局稱有8名國民失蹤。澳洲外交部稱，至少一名國民受傷送醫。

瑞士當局表示，要辨識所有罹難者遺體需時多日。克蘭蒙丹納市長費浩德（Nicolas Feraud）元旦晚間在記者會中表示，目前首要目標是辨識出所有遺體身分，但需時多日。

當地所屬的瓦萊州州長雷納（Mathias Reynard）表示，專家將透過牙齒與DNA樣本進行比對工作。他表示，由於相關資訊極為敏感，「我們100%確定結果後才會通知家屬」。

當地一間教堂舉行的新年彌撒中，有民眾哀痛不已。美聯社

