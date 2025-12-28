跨年涼冷！ 林得恩預警：元旦過後至少凍10天

跨年與元旦天氣涼冷。資料圖，陳品佑攝



即將轉冷，氣象專家林得恩分析，未來兩周將有2波溫度上下震盪，整體來說，2026年元旦過後有強冷空氣南下，維持至少10天以上，且強度有機會達寒流等級，幾乎天天都是涼冷天氣。

林得恩今日清晨在臉書上提到，2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷天氣，依據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週，計有2波溫度上下震盪現象。

林得恩進一步解析，12月30日（二）受東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。

廣告 廣告

元旦白天起，溫度開始緩慢回升，1月2日（五）下半天後，氣溫再度下滑；此後至1月10日（下周六），若與氣候平均值相比的話，逐日氣溫都是偏低的。

林得恩提醒，尤其是1月6日至8日這三天，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長（至少10天或以上）；強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

更多太報報導

睡覺時發生地震怎麼辦？消防署曝保命5步驟：別急著下床

101種受傷方式 2025大聯盟離奇傷兵名單公布

會更冷！鄭明典曬圖 推估「0度線」觸台時間