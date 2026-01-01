跨年混槍聲！嫌放鞭炮起口角 高雄男怒掏槍打傷2人

高雄三民區昨晚深夜傳槍響，疑似是鞭炮鄰里起口角。示意圖，本報繪製



跨年夜槍擊案，47歲的，田姓男子、黃姓女子與友人們昨（12/31）晚間臨近凌晨0點，為迎接新年在高雄市三民區放鞭炮，氣氛相當愉快，沒想到另有一名50歲的劉姓男子，疑似因為鞭炮的聲響和安全問題，與田男一眾產生口角，當街就掏槍，造成田男胸部、小腿中彈，黃女手指被子彈擦傷等等，警方獲報後隨即逮捕劉男帶回偵辦，並將受傷的兩人送醫救治。

據警方了解，昨晚案發於三民區一處住宅區域，劉男返家後看到田男與多名友人在路邊放鞭炮、等待倒數跨年，因氣氛很熱鬧，劉男認為已經影響周遭鄰里的生活制止，兩方爆發激烈口角，劉男突然情緒失控，從身上拔槍朝對方開數槍，造成田男胸部、小腿中彈，田女手指被子彈擦傷，目擊者四處躲藏避難。

警方獲報後趕到場，劉男的情緒仍然無法冷靜，將他制伏逮捕，並起獲作案槍枝，鑑識小組則在現場找到7枚彈殼，最後警方依殺人未遂罪，以及違反槍砲彈藥刀械管制條例，將劉男移送高雄地檢署偵辦，並追查非法槍枝、子彈來源。

至於受傷的兩名傷者，意識清楚，在醫院治療中。

