跨年湧人潮！高捷12/31加密班距 延長營運至凌晨2點

高雄捷運公司今(29)日宣布，捷運與輕軌將延長營運時間並加密班距，協助疏運人潮。 圖：高雄捷運公司/提供

[Newtalk新聞] 12月31日夢時代將舉辦大型跨年活動，為因應跨年人潮，高雄捷運公司今(29)日宣布，捷運與輕軌將延長營運時間並加密班距，協助疏運人潮，提醒當日預計前往的旅客留意並提早規劃行程。

高雄捷運公司宣布，本月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2時，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1時30分。另自31日當日下午5時起至營運結束時間(凌晨1時30分)止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車。

高捷公司表示，跨年活動當天為上班日，預估下午4時半過後往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距以疏運大量人潮。捷運紅線自下午4時半起加密班距至4分鐘，並於凌晨12時起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

為確保旅客安全，高捷公司事前已針對跨年活動人潮，進行相關的危安攻擊災害模擬演練，並與市府交通、警察、消防及醫療等單位協力配合，強化緊急應變能力；同時每日加強巡邏並即時回報。

高捷公司建議，前往夢時代跨年活動的民眾可搭乘捷運至R6凱旋站，並由3號出口步行前往會場。活動散場時人潮眾多，請依序於人行道排隊進站，勿插隊，並留意部分區域燈光較暗，切勿穿越草皮、植栽等非人行道區域，以維護行走安全。

另提醒，R6凱旋站現場不販售單程票，請多加使用電子票證或信用卡進站，並提前準備票卡以加速通行。上車時請配合現場人員引導，並儘量往車廂內部移動。為維護乘車安全，捷運車廂內禁止攜帶摺疊腳踏車，自12月31日下午1時起停售捷運系統腳踏車客票；波波球(發光氣球、告白氣球)及其他可能影響乘車安全的物品，也一律禁止攜入車站。





