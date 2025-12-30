跨年演出藝人鈴木愛理等藝人抵台南
[NOWnews今日新聞] 萬眾矚目的日本全能天后「鈴木愛理」及韓國新生代男團ALL(H)OURS風塵僕僕抵達台南，今（30）日晚間於大員皇冠酒店舉辦見面會。對於首次來台南跨年表演，藝人們紛表示興奮又期待，市長黃偉哲也代表市民表達歡迎，並準備台南特產水果及柚子汁等飲品供藝人品嚐。黃偉哲強調，今年跨年晚會卡司非常堅強，邀請粉絲們明晚一起來跨年晚會，共同迎接2026年到來！
黃偉哲表示，近年來台南跨年晚會已成為品牌，深受眾多民眾喜愛，台南市府運用相當有限的預算資源，邀請國內外知名藝人來台南表演，今年有多組高人氣外國藝人如STAYC、鈴木愛理及男團ALL(H)OURS在台南演出，更是眾多粉絲引頸期盼，晚會不僅有熱情搖滾也有抒情演出，歡迎大家來參加台南跨年晚會，觀賞精彩演出、品嚐美味台南小吃、賞遊台南，保證滿載而歸。
今晚見面會現場，黃偉哲化身最佳推銷員，為鈴木愛理介紹哈密瓜、火龍果、小番茄等各項水果特色，並送上具有台南特色的蘭花絲巾及蘭花瓷盤。鈴木愛理也當場品嚐小番茄等水果，除了以日語驚呼「好甜喔」，更秀出新學的台語大讚「賀呷」，同時也以她的名字「愛理」，大秀台語「愛你」！
而來自韓國的新生代男團ALL(H)OURS今晚也出席見面會，結束後將趕往現場彩排。黃偉哲致贈近期爆紅的台南菜市場吉祥物玩偶「菜奇鴨」及寫有「台南」的漁夫帽給團員，ALL(H)OURS則以簽名專輯回贈。七個大男孩受訪時表示，要「炫耀」黃偉哲對他們很好，7月時收到市長專程寄贈、非常美味的台南芒果，感到非常開心，今晚也與市長黃偉哲以台南柚子汁共同舉杯，預祝明天跨年晚會順利成功！
8歲就出道，可愛虎牙是招牌的鈴木愛理，偶像出身、橫跨歌手、模特與戲劇領域堪稱全能天后，上次是2016年以「℃-ute」偶像團體成員來台演出，睽違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，吸引眾多粉絲期待她帶來的驚喜表演。
還有顏值、唱跳實力同樣驚人的韓國新生代男團ALL(H)OURS！黃偉哲說，今天正式與男團面對面，上回是透過社群軟體，請他們協助行銷台南芒果而結緣，他直呼今天見到眾團員本人，果然活力充沛並充滿青春氣息，因此黃偉哲呼籲粉絲們把握難得機會，務必來台南一睹偶像風采，錯過可惜。
南市府說明，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，即將迎接最高潮-跨年晚會，邀請大家來台南親身領略12/31海內外星光熠熠的熱力演出，屆時可現場觀賞，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團，接力演出，包括香港新生代男神魏浚笙、搖滾天團八三夭、金獎百變歌姬9m88、超人氣樂團理想混蛋、金曲樂團麋先生、金曲歌后李竺芯等華麗演出陣容，精彩可期，千萬不要錯過。
