跨年演唱會 宜蘭市取消王ADEN改由陳芳語開唱

宜蘭市跨年晚會將由實力派歌手陳芳語接替王ADEN演出。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

藝人王ADEN日前在學校的演唱會中，在女學生上台熱舞時臭臉蹲在一旁，影片流傳後引起熱議，台北市、宜蘭市接連取消他的跨年演出。宜蘭市公所二十七日宣布，將由實力派女歌手陳芳語接手開唱，當晚卡司還包括徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣、四分衛等，共十三組歌手、樂團。

宜蘭市公所日前宣布宜蘭市跨年晚會在宜蘭運動公園舉辦，跨年晚會集結十三組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作頂規卡司，其中就包含王ADEN。王ADEN日前在校園演唱會，因女學生突闖入舞台而臭臉，事後發影片解釋，但態度讓網友認為在霸凌公審女學生，引發風波，連丟跨年晚會及校園演唱會。

市公所二十七日宣布，接手演出的是曾參與選秀節目的實力派歌手陳芳語。市公所表示，陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，代表作「愛你」在YouTube點閱率突破一點二億次，成為跨世代傳唱的經典作品，是兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。