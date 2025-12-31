跨年炸雙喜！山田麻莉奈閃婚再曝「已當媽」 老公是聲優

日本聲優界多了一對夫妻檔，山田麻莉奈（右圖）及梶原岳人已結婚生子。翻攝IG@marina.yamada_324、kajiwaragakuto_official

曾是HKT48一員的山田麻莉奈，今（31日）選在跨年日報喜，她與聲優梶原岳人今發布聯合聲明，透露結婚一事，還向大眾報告「已迎來新的家庭成員」，雙喜臨門！

兩人在婚訊聲明中提到，「雖然我們仍有許多不足之處，但希望能在有限的人生時光中，以家人的身分彼此扶持，珍惜每一天。」更喊話粉絲說道，「也由衷感謝一路以來支持我們的各位，未來將更加努力，透過作品回饋大家的厚愛，懇請今後也能持續溫暖守護。」

聲優CP修成正果！曾爆同居緋聞

山田麻莉奈（右）與梶原岳人曾被直擊約會，2022年就被爆出已同居。翻攝微博

廣告 廣告

山田麻莉奈是女團出身，現在則是人氣聲優。翻攝IG@marina.yamada_324

今年30歲的山田麻莉奈，2012年參與HKT48二期生徵選，隨後隸屬Team H活動，直到2018年4月畢業後，轉戰聲優活動，也是人氣Coser。大她1歲的梶原岳人則在2017年聲演動畫《黑色五葉草》的亞斯塔出道，2020年更跨足歌壇，去年還搭檔高中時期的樂團夥伴合組樂團kokokara。

同在聲優界發展的兩人，其實早在2022年就傳出同居熱戀的消息，沒想到今一次拋來閃婚、生子的喜訊，讓網友及粉絲雖吃了一驚，不忘獻上滿滿的祝福。

梶原岳人、山田麻莉奈婚訊全文

夫妻倆官宣已結婚生子，發布聯合聲明。山田麻莉奈是女團出身，現在則是人氣聲優。翻攝IG@marina.yamada_324

致各位重要的朋友們：

由於個人私事叨擾，深感惶恐，在此向大家一同報告，我們梶原岳人與山田麻莉奈已結為夫妻，並迎來了新的家庭成員。

雖然我們仍有許多不足之處，但希望能在人生有限的時光中，作為家人攜手扶持，珍惜共度的每一天。

謹此向一路以來支持我們的各位致上由衷的感謝。今後也將更加精進努力，期盼能透過作品回饋大家的厚愛。

懇請大家今後也能溫暖地守護我們。

2025年12月31日

梶原岳人

山田麻莉奈



回到原文

更多鏡報報導

跨年報喜！33歲佐藤玲閃嫁大4歲男神 親筆信報告粉絲

不只李鍾碩行善！IU年末再捐2億韓元 累積善款破60億「人間天使」再認證

73歲國民影帝安聖基驚傳病危！一度「心跳停止」 韓媒：狀況不太好