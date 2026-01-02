跨年煙火失控奪2命 驚悚畫面流出！荷蘭百年教堂被燒毀

荷蘭阿姆斯特丹的馮德爾教堂在跨年夜陷入火海。（圖／翻攝自YouTube／AT5）

荷蘭民眾跨年夜快樂不起來，阿姆斯特丹各鄉鎮有許多居民為了慶祝施放煙火，卻傳出多起意外事故，不僅造成至少2人死亡，連當地歷史性大教堂也陷火海，被燒到50公尺高的塔樓倒塌，畫面相當驚悚。另外，荷蘭警方透露，跨年夜因縱火行為和暴力事件逮捕約250人。

根據外媒《路透社》、《歐洲新聞》等報導，當局表示，阿姆斯特丹市中心馮德爾公園附近一座建於1872年的新哥德式馮德爾教堂，因民眾施放煙火失控，整間教堂陷入火海，建築物被燒到焦黑，連50公尺高的塔樓也瞬間倒塌。所幸教堂主體結構預估仍可保存，起火原因尚待釐清。

廣告 廣告

除此之外，阿姆斯特丹（Amsterdam）西南方近郊的阿爾斯梅爾鎮（Aalsmeer）有一名38歲男子也是在煙火事故中喪命；還有一名東部奈梅亨市（Nijmegen）的17歲少年，同樣死於煙火相關意外。警方表示，詳細原因仍在調查中。

荷蘭警察工會主席庫伊曼（Nine Kooiman）指出，跨年夜全國各地出現大量針對警察與緊急救援人員的暴力行為，她本人在阿姆斯特丹執勤時，甚至三度遭人以煙火與爆裂物攻擊。由於救援量能一度瀕臨崩潰，官方罕見透過手機發布全國警示，呼籲民眾非生命危急勿撥打緊急電話。

多地傳出警消遭襲事件，南部城市布雷達（Breda）甚至有人向警方投擲汽油彈。鹿特丹一家眼科醫院透露，跨年夜共收治14名因煙火受傷的患者，其中10人為未成年人，並有2人需動手術治療。

今年是荷蘭全面禁止民眾施放非官方煙火前的最後一年，民眾搶購情況踴躍。荷蘭煙火協會統計，跨年前夕全國煙火銷售額高達1億2900萬歐元，創下新高，即便部分地區劃設「禁放煙火區」，效果仍有限。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉