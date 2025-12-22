跨年煙火施放 侯友宜：會派出更多警力確保安全

（中央社記者王鴻國新北22日電）張文19日在台北隨機攻擊釀嚴重死傷。新北市長侯友宜今天針對跨年煙火施放的維安工作表示，會派出更多的警力，包括定點及密度更強的巡邏網，來確保所有活動的安全。

侯友宜今天出席新北580專案計畫首案「土城清水公辦都更案」簽約典禮表示，去年4月3日花蓮大地震，震損土城清水社區，經過專案協助，原本需要3年半的都更程序，以1年半就審議通過並完成招商。

侯友宜接受媒體聯訪時針對即將舉辦的跨年煙火施放的維安問題表示，安全永遠是活動在舉辦過程當中最重要的，不管是捷運、公車，甚至主要幹道或活動現場，都會派出更多的警力進行維安、防爆，包括定點及密度更強的巡邏網，來確保所有活動的安全。

他表示，跨年所有相關的活動，會提高更多的見警率，以及更加嚴密的安全網絡，讓活動都能夠在安全底下順利完成。

媒體詢及對憲法法庭5名大法官宣告憲法訴訟法的修正案違憲，立法院國民黨團上午到台北地檢署按鈴提告大法官濫權瀆職、枉法裁判的看法。

侯友宜表示，憲法法庭一定要按照憲法所做的相關規定，獨立、超然、不受任何政治的干預，希望一切按照憲法法庭及憲法所規定的事項，大家來共同面對。（編輯：張銘坤）1141222