跨年煙火秀 樂園邀請民眾倒數計時

義大世界2026跨年將施放999秒大型煙火。（義大世界提供）

義大世界2026跨年煙火流墨幻彩煙火模擬圖。（義大世界提供）

揮別2025，各地紛紛推出跨年活動，跨年聖地之一的樂園更是不可錯過。南台灣跨年盛事「2026義大世界跨年煙火秀」，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，全台首創的「藍色流星雨煙火」，以科技將藍色煙火投射夜空營造唯美幻境；「流墨幻彩煙火」則在夜幕中渲染出繽紛色彩，如詩如畫。此外，義大世界種出「巨大煙火樹」，綠冠金身視覺效果將震撼現場觀眾。

義大世界跨年煙火秀邁入第17年，2026年以「紫耀義大 義享奔騰」為主題，首先以「流墨幻彩煙火」登場，白閃煙火與彩煙在夜空中揮灑出流動畫卷，華麗織錦從天而降；全台獨家鉅獻「藍色流星雨煙火」，藍寶石雨滴宛若宇宙星空，讓觀眾沉浸唯美藍色夢境；最後則是「五彩瀑布煙火」，繽紛壯觀的煙火如瀑布般傾瀉，三個主題集結繽紛、震撼於一身，還有千輪小花、變光煙火等特色煙火，是一場極致的視覺饗宴，親臨現場方能感受。

義大世界用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹。（義大世界提供）

義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火搖滾區景色。（義大世界提供）

999秒煙火秀還有大草坪上的「煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配金色光粒垂落，形成輝煌光瀑。義大世界跨年煙火的施放地點於購物廣場後方的大草皮，今年更增加高空煙火，滿足到場觀眾的視野角度，結尾還有金星錦冠施放，低空單排錦冠瀑布煙火如蜂鳴火陣，搭配高空黃金瀑布煙火，在星冠與蜂鳴交織中一起跨年。此外，民眾還可享受「摩天輪VIP跨年派對」，體驗煙火搖滾區，晚間10時在摩天輪平台享受浪漫樂音，跨年時刻再到海拔215公尺的高空絕美視角，感受煙火搖滾區的震撼。義大遊樂世界12月31日將延長營業至晚間8時，「義大跨年星光趴」當天下午4時30分後入場，除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等豐富活動，更有機會抽萬元大獎。看煙火前先到樂園迎接2026年的到來。

六福跨年YA！派對High翻樂園夜，將施放300秒絢麗煙火。（六福村提供）

六福村於跨年夜規劃精彩舞台演出與倒數，邀請歌手曾沛慈現場熱唱，並施放長達5分鐘的煙火秀，在璀璨煙火中迎接新年到來。為讓遊客輕鬆參與跨年，六福旅遊集團於12月31日當天加開往返台北－六福村的接駁專車，配合「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」活動時程，從早上服務至跨年後凌晨，提供多個班次往返，降低交通負擔，讓民眾安心盡情狂歡。

