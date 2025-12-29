跨年狂歡回家免煩惱 新北16條公車路線延後凌晨收班

2025年12月29日 週一 上午12:38

新北市公車將在跨年夜延後收班時間，包括自捷運圓山站發車到林口的937快速公車等16條路線，將延後至元旦凌晨零時起發末班車，讓參加台北跨年活動的民眾能安心搭乘大眾運輸返家。

跨年接駁加班車LED。（圖／新北市政府）

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，配合台北跨年活動，909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右等16條與捷運站銜接的公車路線，將分別延後至元旦零時或凌晨1時發末班車。

林詩欽指出，所有加班車輛的車頭LED面板都會顯示「跨年接駁加班車」字樣，歡迎參加跨年活動的民眾多加搭乘。

新北市交通局也提醒，根據氣象局預報跨年夜將有寒流來襲，呼籲民眾做好保暖措施，避免受凍著涼，一同開心迎新年，平安返家。

