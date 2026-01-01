跨年狂歡小心「爆肝」！醫師揭恐怖真相：喝一瓶啤酒肝臟得加班三小時

生活中心／綜合報導

聖誕與跨年假期聚餐頻繁，民眾小酌助興之餘需留意肝臟負擔。（示意圖／PIXABAY）

聖誕與跨年假期聚餐頻繁，民眾小酌助興之餘需留意肝臟負擔。胃腸肝膽科醫師李宜霖透過官網衛教資訊提醒，肝臟代謝一瓶300cc啤酒約需3小時，若長期攝取過量將迫使肝臟「超時工作」。醫師建議，男性每日酒精攝取量不宜超過50公克，女性應低於35公克。此外，所謂「酒量」多由先天酵素決定，後天訓練出的僅是耐受度而非代謝力，誤信傳言恐導致肝臟受損更重，呼籲民眾節制。

歲末年終之際，派對與聚餐接踵而來，許多民眾習慣在歡慶時刻飲酒助興，但也引發對於酒精代謝與肝臟健康的關注。胃腸肝膽科醫師李宜霖透過衛教資訊指出，人體代謝酒精的過程繁複，酒精進入體內後需先由乙醇轉化為乙醛，接著分解為乙酸，最終才能變成水與二氧化碳排出體外。以一瓶容量約300cc的啤酒為例，肝臟平均需要耗費3小時才能將其完全代謝完畢。若民眾攝取的酒精濃度越高或份量越多，肝臟就必須長時間「加班」處理，負擔將隨之加劇。

廣告 廣告

針對每日飲酒上限，醫學界一般建議男性每天酒精攝取量應控制在30至50公克以內，女性則不宜超過20至35公克。然而，坊間常流傳「酒量可以靠後天訓練」的說法，李宜霖醫師對此觀念予以駁斥。他解釋，真正負責分解酒精的關鍵在於體內的「乙醇去氫酶」與「乙醛去氫酶」，2種酵素的活性與多寡主要由先天基因決定。若天生酵素不足，即便後天頻繁飲酒，肝臟的解毒能力也無法顯著提升。

李宜霖進一步說明，長期飲酒後感覺自己「變能喝了」，其實只是身體對酒精不適感的耐受度提高，這僅代表「酒膽變大」，絕非肝臟功能變強。這種耐受度的提升反而潛藏更高風險，因為民眾容易因此喝下更多酒，導致體內累積更多的一級致癌物「乙醛」，對身體造成更深層的毒害。

醫師最後嚴正呼籲，偶爾小酌怡情尚在身體可負荷範圍，但若長期忽視肝臟代謝極限而過量飲酒，最終勢必造成不可逆的器官損傷。在跨年狂歡、舉杯慶祝的同時，民眾務必為自己的健康設下底線，切勿盡信「沒醉就沒事」的錯誤觀念。

更多三立新聞網報導

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

全球最賺錢企業出爐！Google母公司奪冠「台積電強勢擠進前10名」

偷吃鄰居人夫「床上激戰50回」…鹹濕對話「乾流血」全曝光

為2萬元禮盒毀前程？謝宜容涉貪淚灑法庭 聽到法官考慮「這件事」秒道謝

