跨年狂歡變悲劇！瑞士酒吧元旦凌晨大火至少40死 疑仙女棒引燃天花板釀禍

瑞士一家酒吧在跨年派對期間起火，造成至少約40人死亡、115人受傷。（示意圖，翻攝自pexels）

瑞士知名滑雪度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）在元旦凌晨發生重大火災事故。一家名為「Le Constellation」的酒吧在跨年派對期間起火，造成至少約40人死亡、115人受傷。瑞士當局表示，事件初步判定為意外，暫無跡象顯示與恐怖攻擊有關，確切起火原因仍待進一步調查。

目擊者：火焰吞噬整棟建築、場面混亂

據《路透社》報導，火警發生於當地時間1日凌晨約1時30分，當時酒吧內擠滿慶祝新年的民眾。目擊者表示，當時整棟建築被火焰吞噬，可以看到橘紅色火舌從酒吧竄出，場面相當混亂。從燃燒的酒吧成功逃生的民眾在嚴寒的雪地中受困，救援人員與現場民眾一同協助逃生的民眾取暖，「餐廳的窗簾就派上了用場。」

初判為意外事故 非恐怖攻擊

起火原因尚未確認，目前傾向為意外而非恐怖攻擊。克蘭蒙丹納所屬的瓦萊州安全部門首長甘澤表示，初步調查顯示，先失火才導致爆炸，所以並非爆炸引起火災，瓦萊州總檢察長畢羅強調，目前傾向為意外，「絕對不可能是恐怖攻擊」。

疑仙女棒引燃天花板釀災

據《CNN》報導，有現場目擊者稱，疑似因插有仙女棒的香檳瓶靠近天花板，導致火災，「有服務生拿著插著煙火的香檳瓶，而且舉得很高，太靠近天花板，才引發火災。」，但相關說法仍待官方調查釐清。

