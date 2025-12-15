跨年狂歡 推薦3間飯店派對趴！



【旅遊經 洪書瑱報導】

時值12月中旬，眼看著跨年的時刻即將到來，多家飯店餐廳業者均設計不同的慶祝活動，邀您一起來開趴跨年，其中坐落於台北信義區核心地段的瀚寓酒店，擁有全台最強的台北 101景觀，今年 12 月 31 日晚間，於弈夢紅樓推出「跨年之夜限定派對」；台北國泰萬怡酒店推出雙重優惠歡慶，像是14樓的高空酒吧 Drift Bar推出一日限定的「韓流來襲！狂熱跨年派對」；高雄中央公園英迪格酒店頂樓景觀酒吧「Pier No.1」今冬宣布推出 2025 年度跨年主題活動「Too zZZ to Party｜瞌睡蟲派對」。



瀚寓酒店：





瀚寓酒店於二樓的弈夢紅樓，規劃從晚上10點30分開始，一路狂歡到隔日2026年1月1日凌晨1點，每位 3,200元起+10%，另還有每位3,600元+10% 的景觀座位與包廂席。活動時間提供 18 天生啤酒、水果雞尾酒無限暢飲，並設有現場調酒區，提供精選特調飲品，並推出多款最適合搭酒的暖心餐食，包含：香蔥炒飯、風味麵點、炸物拼盤、中式熱炒、中西甜點與熱湯等，全數無限供應。無論是好友歡聚、戀人倒數，或與家人共享年度最後時光，都能在瀚寓酒店以美酒與美饌迎接 2026，並能近距離欣賞台北 101 綻放夜空的跨年絕美煙火。













※. 台北國泰萬怡酒店：









台北國泰萬怡酒店推出雙重優惠歡慶，像是14樓的高空酒吧 Drift Bar推出一日限定的「韓流來襲！狂熱跨年派對」，每人2,026元即可入場狂歡，特別由MJ Kitchen精心推出的派對級饗宴，除了多道料理，現場更設置沙拉吧、海鮮吧與繽紛甜點區等餐檯。此外，今年主題新增最受矚目的 K-POP 猜歌比賽，跨年當天入場的賓客，皆享報名資格，冠軍更可獲得 MJ Kitchen 平假日午晚餐雙人券。配合普發商機，12月9日起至明年1月5日賓客於台北國泰萬怡酒店任一餐廳及客房消費，單筆消費滿萬即可獲得抽獎券乙張，最大獎可獲得總統套房或濟州航空台北-仁川/釜山單人來回機票！











※.高雄中央公園英迪格酒店：













於頂樓景觀酒吧「Pier No.1」推出 2025 年度跨年主題活動「Too zZZ to Party｜瞌睡蟲派對」，以近年盛行的 Z 世代「慵懶風」為主軸，打造全台最 Chill 的慢節奏跨年夜，今年活動主打 Free Flow 無限暢飲，旅客可無拘束沉浸在跨年氛圍中。Pier No.1 亦同步推出 6 人、8 人與 10 人三款包廂，打造更具隱私感與派對氛圍的專屬空間。跨年前時段（19:00–21:00）推出「跨年前派對自助餐」，菜色包含醬烤豬肋排、法式白蘭地肝醬、巴斯克燉雞等人氣派對料理。酒吧更發表主題調酒「瞌睡蟲」，以慵懶舒心為概念，帶領賓客輕鬆進入派對節奏。活動自 21:00 正式開始，現場規劃完整動線與專業服務，包括入口驗票、寄物、吧檯及樓層引導，提升整體參與體驗。21:00 起由 DJ 進駐現場，以 Chill Trap、Lo-fi Pop 與慵懶電子等曲風開場，營造「慢節奏跨年」獨特氛圍；隨夜色漸深再逐步升溫至輕電音與歡樂舞曲，帶領旅客從放鬆、微醺一路進入倒數高潮。跨年前 23:50 全場同步進行巨屏螢幕投影倒數儀式，在歡樂的氛圍中共迎 2026。



提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

以上圖片：各飯店業者提供