跨年王帕拉斯 澄清MV拍攝風波

帕拉斯PALLAS爆紅，制霸北中南跨年舞台。

記者戴淑芳∕台北報導

最忙也最幸運！帕拉斯PALLAS發片半個月，主打歌〈下天堂〉MV播出短短2週就狂吸60萬點閱，更制霸北中南跨年舞台，被封「跨年王」，但團紅遭忌，被傳MV拍攝風波，團員們6日現身舉辦媒體見面會，還原和影像工作者合作以及簽約的內幕。

主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡以及鼓手大寶組成的新人樂團帕拉斯，以首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》進軍歌壇，卻遭影像工作者指控人品問題。

對此，團員表示，非常感謝當初參予拍攝MV的每一位工作人員，更對與這支MV擦身而過感到遺憾，身為新人，也一切尊重經紀公司「迷音樂」的評估及安排，對於這個月經歷過的一切及台下的每一個掌聲跟尖叫，更心懷感謝，也會逼迫自己更進步，絕不讓大家失望。

至於閃兵議題，主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡皆光榮退伍，只有19歲、尚在就讀大學的鼓手大寶發聲：「我還沒當兵。」但一定會遵守義務。