即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（31）日上午8時40分針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間為上午至今天晚上；氣象署呼籲民眾，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

同時，氣象署也說，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

廣告 廣告

最後，氣象署強調，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

快新聞／跨年注意！3縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署針對3縣市發布大雨特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）

原文出處：快新聞／跨年留意！3縣市大雨特報 下到晚上

更多民視新聞報導

高雄捷運電力異常「警報聲狂響」 議員拍下旅客提行李箱「艱困爬樓梯」畫面

準備跨年！美股四大指數微幅震盪 台指期盤後小漲4點

不放水了？FED最新會議紀要公布 2026恐只降息一次

