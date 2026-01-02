跨年留營！2兵抱怨長官還曬機密畫面 網：等著收懲處

有網友發現兩名正在服役的士兵在網路上發文吐苦水，不僅不滿被安排留營跨年，還疑似直接曝光國軍行動裝置管理（MDM）畫面。（示意圖／翻攝自pexels）





近日社群平台Threads出現一則引發爭議的貼文，有網友發現兩名正在服役的士兵在網路上發文吐苦水，不僅不滿被安排留營跨年，還疑似直接曝光國軍行動裝置管理（MDM）畫面，行為被認為已觸及軍中資安紅線。

據了解，其中一名士兵在貼文中寫下「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義在哪？真可悲」，另一人則附和表示「謝謝國軍，跨年還要待在軍中」，並附上可辨識身分的MDM管理頁面。

該畫面隨即被其他網友截圖備份，有人提醒，MDM標籤通常與個人資料綁定，只要軍方調查就能輕易追查來源。其中一名當事人事後疑似察覺事態嚴重，急忙刪文甚至刪帳，但仍被網友直言「刪了也沒用，資料早就被存下來了」，更諷刺表示這恐怕會成為「新年的第一份懲處」。

貼文曝光後，留言區一面倒砲轟當事人行為不當，不少人認為抱怨留守本就不妥，還自行曝光管理畫面更是踩到紅線，「序號一查就知道是誰」、「這種行為根本會連累整個營區」、「打仗時最怕這種會自己洩密的人」。

也有過來人指出，連假留守本就是依照排班制度進行，並非所謂「長官全回家」，直言相關說法過於誇大，質疑當事人是否缺乏基本責任感。

事實上，關於「當兵期間過年或跨年留守」的討論，過去在PTT等論壇也屢見不鮮。曾有網友發文詢問，沒排到春節假、只能留在營區是否會成為一輩子的遺憾，結果卻引來大量老兵反向回應。

不少服役經驗者分享，留守期間反而相對清閒，「長官很少出現」、「伙食加菜、事情不多」、「營區內休假比外面還舒服」，甚至有人直言「老兵都搶著留守」、「最怕排不到留守」。

