跨年當天備好「2026現金、童軍繩」！命理專家曝秘招：馬年準備發大財

生活中心／李紹宏報導

年末到了，準備喜迎2026，除了開心跨年慶祝，還可以做什麼事擺脫過去的陰霾，迎接嶄新氣象，讓新的一年好運到、愛情財運樣樣通？塔羅牌專家小孟老師分享2026馬年專屬轉運秘法，教大家如何運用「2026元」、「童軍繩」等簡單道具，在倒數時刻為自己的財運、愛情與健康加持！

跨年當天可以準備「2026元」現金，吸引財氣。（示意圖／PIXABAY）

小孟老師在臉書指出，想在馬年財源廣進的民眾，建議在跨年當天準備面額總計為2026元的現金（象徵2026年）。在跨年倒數的關鍵時刻，雙手緊握這筆錢並閉上雙眼，冥想「無數鈔票掉滿地」的畫面。此舉寓意與新的一年接軌，有助於在2026年大發八方財，吸引財氣上身。

若追求最簡便的方法，由於2026為馬年，馬具有粗壯的力量且需韁繩引導。民眾可準備一條 「童軍繩」 象徵韁繩，在跨年倒數時輕輕搖晃。此動作意在讓「金馬上身」，讓全身上下充滿財氣。儀式完成後，將童軍繩放置於家中任一處即可。

童軍繩。（示意圖／PIXABAY）

桃花方面，2026馬年的開運色是咖啡色，小孟老師表示，求感情的單身男女，可準備一張咖啡色色紙，並在紙上畫出一個圓形，象徵「正緣圓滿」；倒數時握住色紙，想像身處在大量的玫瑰花海中，透過此儀式，有望在馬年吸引到理想的另一半。

針對祈求身體安康的人，小孟老師建議準備一罐礦泉水，並在瓶身綁上一條白線，象徵「純白潔淨之水」。倒數時握著水瓶，冥想大天使拉斐爾（Archangel Raphael）降臨加持。倒數結束後喝下這瓶水，象徵獲得神聖力量紓緩身心，帶來一整年的健康好運。

最後，小孟老師特別提醒，若民眾想「三個願望一次滿足」，上述方法需要同時做，但仍建議專注於其中一項，其能量匯聚的效果會更強大。

