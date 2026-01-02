今年跨年你吃葡萄了嗎？近期全球掀起「躲桌下吃12顆葡萄」的幸運儀式，而葡萄作為高人氣水果之一，不只能招好運、求脫單，從營養學角度看更是抗氧化聖品，但你知道紫、綠、紅、黑等4色葡萄，代表的健康功效竟然都不一樣嗎？（編輯推薦： 葡萄表皮白粉是農藥殘留嗎？清洗時一個關鍵不怕農藥入侵 ）跨年要吃12顆葡萄？西班牙百年傳統招好運

近年來「在跨年鐘響結束前躲在桌子底下、吃掉12顆葡萄，就能夠招來好運、脫單」的儀式大受歡迎，而這個習俗的由來其實是源自於西班牙，相傳1909年，西班牙阿利坎特（Alicante）地區的葡萄大豐收，農民為了促銷過剩的產量，便創造了「吃葡萄帶來好運」的行銷噱頭。

久而久之，「跨年吃葡萄」成為全國性的傳統，今年更是紅遍全世界，只要在12月31日午夜、馬德里太陽門廣場的皇家郵局鐘聲響起時，配合每一聲鐘響吃下一顆葡萄，就能帶來好運，還有機會讓你找到真愛。

不同顏色葡萄比一比！吃對種類健康功效更加倍

除了可以招好運，從營養的角度來看，吃葡萄也能為身體帶來健康效益。作為天然的抗氧化高手，葡萄含有豐富的花青素、白藜蘆醇與多酚，能抗老、抗發炎並保護心血管，還有護眼、穩血壓、消疲勞的好處，而不同顏色的葡萄更有著各自的「健康強項」，就連想減重的朋友，都有推薦的葡萄類型喔！（編輯推薦： 必知的水果排毒法！草莓養血潤肺，黑葡萄治便祕還能抗老 ）

紫葡萄、綠葡萄、紅葡萄、黑葡萄營養熱量比較表

葡萄顏色 熱量（kal） 優勢營養 健康功效 適合族群 綠葡萄 86 鉀 降血壓、消水腫 高血壓、易水腫者 紅葡萄 60 熱量相對較低 養顏美容 減重族 紫葡萄 79 維生素A、β-胡蘿蔔素 護眼、改善視力 3C重度使用者 黑葡萄 61 維生素B1、維生素E 改善疲勞 夜貓族

葡萄皮可以吃嗎？糖尿病患者可以吃葡萄嗎？葡萄常見Q&A

有些人習慣吃葡萄「剝皮吐籽」，但這麼做反而會讓很多營養流失，接下來《早安健康》將一一揭密葡萄常見的4大疑問，到底葡萄皮能不能吃？糖尿病患者該怎麼吃葡萄？

Q：葡萄皮跟葡萄籽可以吃嗎？

葡萄最珍貴的花青素、多酚與白藜蘆醇等抗氧化營養素，幾乎都集中在果皮中，剝皮吃相當於丟掉了葡萄的精華。而李婉萍營養師也曾撰文分析，葡萄籽也是由纖維組成，會在腸道增加益生菌，幫助腸道蠕動，因此建議葡萄洗乾淨後整顆食用。

Q：糖尿病患者可以吃葡萄嗎？

葡萄屬於中GI值（升糖指數）的水果，雖然會對血糖造成影響，但只要控制攝取份量在每人每天2份水果為上限（1份葡萄大約為10～13顆，且2份不得集中在同一餐），並且連富含膳食纖維的皮一起吃，糖尿病患者也能正常吃葡萄、不怕血糖失控狂飆。

Q：葡萄放冰箱要先洗嗎？

葡萄表面天然的果粉具有保護作用，若先洗過再放冰箱，少了果粉的葡萄就會加速腐爛，因此建議買回家直接套紙袋、裝保鮮盒冷藏，等要吃的時候再「吃多少、洗多少」，最多可保存約2週。

Q：洗葡萄要用牙膏、太白粉嗎？

擔心葡萄連皮吃的疑慮，傳聞中使用太白粉或牙膏洗葡萄可以將縫隙中的髒汙徹底去除，但根據農業部葡萄主題館的建議，清洗葡萄只需要注意保留蒂頭、以免髒水跑進果肉，再放入盆中，用清水中搭配少許鹽巴，輕輕搓洗葡萄即可。



原文引自：跨年瘋吃「12顆葡萄」帶財招好運！4種顏色葡萄功效大解密