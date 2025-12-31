跨年瘋吃12顆葡萄！在台西班牙人曝「脫單」吃法：要在桌下吃

迎接新的一年，西班牙會在午夜12點鐘聲響起後36秒內吃完12顆綠色葡萄並許願，被視為開運或脫單的儀式，這項傳統也在台灣掀起風潮。對此，有在台西班牙人拍攝影片曝光正確的吃葡萄方式，透露想要脫單就得在「桌子下面吃」。

跨年吃12顆綠色葡萄，在台灣被視為開運或脫單的儀式。圖／台視新聞

在台西班牙人羅煜辰指出，12顆綠色葡萄象徵一年的12個月，而這12顆葡萄得在午夜12點整過後，邊吃邊默念願望，且要在36秒內吃完，願望就可能實現，不過他也表示「如果想要有幸福，找到男女朋友，就要在桌子下面吃」。

在台西班牙人羅煜辰解釋吃葡萄習俗。圖／翻攝自IG@settergic

這項脫單儀式在台灣相當受到歡迎，有民眾發現，部分賣場裡的綠葡萄已經售罄，甚至有人搶先提前買好，PO文表示，跨年夜在北市信義區免費發送。

其實全球其實也有不少特別的跨年祈福習俗，像是丹麥會摔盤子，家門前越多碎盤子，就象徵新的一年越多朋友和好運；德國則是從椅子上跳下來，代表跳入新的好運氣中；瑞士則認為掉一坨冰淇淋在地上，可帶來未來一年的富足。

各國跨年特別習俗。圖／台視新聞

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

台北／楊宗諺、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

