跨年看偶像沒吃飯低血糖、喝掛送醫……北市設8座醫護站

台北市衛生局提醒，跨年當天民眾注意安全，如有不適，可至就近至醫護站尋求協助。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕「台北最High新年城─2026跨年晚會」12月31日晚間7點至隔天凌晨1點，於台北市民廣場舉行。衛生局醫事管理科長吳岱穎今於例行記者會中表示，今年預估將有20萬人參與，並據觀察，往年常見為了一睹偶像風采，長時間未進食導致低血糖頭暈，或在信義商圈夜店喝醉，甚至嚴重到送醫，提醒民眾注意安全，如有不適，可至晚會周邊8座醫護站就近尋求協助。

8座醫護站分別位於市政大樓東區穿堂、市府路面向舞台區左側及右側各1站、台北市議會前、國父紀念館廣場、捷運市政府站2號出口(統一時代百貨前人行道上)、新光三越A8廣場，以及捷運台北101／世貿站5號出口後方，可進行簡易外傷包紮，也備有糖果跟含糖飲料。

廣告 廣告

吳岱穎說明，往年不少民眾為了近距離欣賞偶像在舞台上勁歌熱舞，提早到場卡位，卻因長時間未進食出現低血糖頭暈的狀況，加上近日天氣濕冷，出門前務必先果腹、留意天氣預報，添加衣物保暖，且勿過量飲酒。在台北101周邊觀看煙火者，記得備妥護目鏡等用品，避免落焰傷害眼睛。

晚會現場人潮眾多，進出場應配合工作人員引導，不要推擠，過去常見傷病尤以外傷最多，例如擦傷或眼睛異物，其次是頭暈、頭痛，記得保持心情愉悅，切忌情緒過於激昂。

衛生局補充，計有支援醫師和急救救護技術人員各8人、護理人員11人，另具救護技術員資格的學生志工、無線電志工，還有9輛救護車。每站人力、物力配置不盡相同，例如市政大樓東區穿堂有傷病留觀區；台北市議會前醫護站配備無障礙服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

