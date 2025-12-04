跨年看電影！《阿凡達3》萬元套票嗨玩7小時 開賣秒殺

跨年將至，多部電影選擇在此時段上映，其中科幻巨作《阿凡達》第三集備受矚目。影城業者把握商機，推出包含觀賞101煙火、美食套餐及電影周邊的跨年豪華套票，即便價格近萬元仍迅速售罄。同時，國片《陽光女子合唱團》及《叫我驅魔男神》也將於跨年檔期上映，為觀眾帶來不同風格的娛樂選擇，讓電影院成為今年跨年的熱門去處。

《陽光女子合唱團》群聚70多位的女星與臨演一起打架。（圖／壹壹喜喜電影提供）

距離跨年不到一個月，許多民眾開始規劃如何度過這個特別時刻。電影院成為熱門選擇，多部強檔電影選在跨年檔期上映。其中，由陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等女星主演的《陽光女子合唱團》將帶來一場監獄風雲的故事。劇情講述囚犯們組成合唱團，整體風格被形容為台版「機智牢房生活」混合「歡樂合唱團」，充滿戲劇性與笑點。

廣告 廣告

另一部國片《叫我驅魔男神》則由林哲熹、雷嘉汭、張懷秋、高捷等人主演。這部奇幻喜劇講述主角捲入驅魔大戰，甚至要跳寶萊塢舞蹈對抗邪惡勢力，無厘頭的劇情設計讓觀眾笑到明年。林哲熹在片中展現「恥力」全開的表演，為觀眾帶來全新的驅魔方式，不再是傳統老套路。

高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大！（圖／光盛影業提供）

然而，最受影迷期待的莫過於《阿凡達：火與燼》。為了迎接這部科幻鉅作，有影城推出豪華跨年套票，讓影迷在觀影之餘還能欣賞101煙火。這個套票內容豐富，包含料理套餐、餐酒、電影周邊、飲料、爆米花，甚至還有品牌香水等，雙人套票價值高達16000元，一推出便立刻售罄。

影城推出跨年特別場，在頂級影廳享受《阿凡達3》。（圖／威秀影城提供）

這場跨年電影之夜採用HFR格式放映，行程從下午5點報到用餐開始，8點開始播放電影，一直持續到看完煙火秀結束，整整7小時的豪華體驗。這樣的安排成功吸引了追求豪奢約會體驗的族群，許多民眾表示，這樣的跨年方式極具儀式感，氣氛才是最重要的元素。

更多 TVBS 報導

陳意涵《陽光女子合唱團》為護兒冒險殺夫！ 安心亞耍狠潑新人剩菜

首次沒大S跨年！小S獻聲101煙火「珍惜身邊的人」 網友哭成一片

首個沒大S跨年 賈永婕邀小S獻聲101煙火預告：一起在錄音室大哭

張惠妹跨年開唱讀秒！男友Sam酒吧搬到台東 徵才薪資全公開

