跨年看101光雕秀！迪士尼明星大集合 3分鐘致敬「台灣隱形英雄」

【記者許麗珍／台北報導】今天是2025年最後一天，台北101今年再次推出跨年光雕展演，最受矚目的亮點莫過於迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》角色，首次以光雕投影形式躍上台北101，跨年夜「可愛明星大集合」，所有角色光雕投影將同時登場，點燃跨年氣氛最高潮，今晚另將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向默默付出的日常英雄致敬。

今年台北101以全新主題「SPARK 101」揭開歲末序幕，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，活動共有4大主題篇章，透過煙火、音樂、燈飾、光影、藝術與愛心點亮城市節慶氛圍，以精彩的視覺饗宴陪伴民眾迎接新年到來。

延續去年的熱烈迴響，台北101今年再次推出跨年光雕展演，以精彩的視覺饗宴陪伴民眾迎接新年到來。今年光雕內容由三大主題組成：迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以國際知名IP、企業創意與台灣在地情感交織，共同點亮跨年夜空。自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場，陪伴民眾一路從歲末走向嶄新的2026年。

今年最受矚目的亮點，莫過於迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》30週年特別企劃。《玩具總動員》人氣角色將首度以光雕投影形式躍上台北101，從2025年12月27日至2026年1月1日接力登場，每天都有不同驚喜與角色亮相。

台北101表示，最盛大的跨年夜12月31日，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，陪伴民眾迎接跨年前的最後一個夜晚。

台北101今年再次推出跨年光雕展演，最受矚目的亮點莫過於迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》角色，首次以光雕投影形式躍上台北101。莊宗達攝

在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵（Duke Caboom ）將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。整個信義區將化身全台最繽紛的童趣舞台，無論大人、小孩，都能在這場光影與經典角色共同編織的浪漫之中，找回最純粹的笑容，為跨年時刻增添滿滿的幸福能量。

台北101董事長賈永婕表示，今年很大改變是「把跨年拉長」，將倒數5天，拉長跨年歡樂氣氛，從12月27日起倒數的每一天，都有不同光雕投影展演，包括迪士尼、玩具總動員等角色，動畫都是總公司為台北101量身設計，「最後一天可愛明星大集合」。

台北101跨年光雕以AI科技與創新為主題，呈現台灣在智慧世代的重要角色，象徵邁向未來的新篇章。莊宗達攝

台北101表示，「台灣隱形英雄」主題光雕秀，是台北101今年跨年光雕展演的一大亮點。以3分鐘光影向每一位在日常生活中默默付出的英雄致敬，像是深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的辛勤清潔員、守護全民安全的警消與醫護人員等，光雕畫面細膩呈現他們的身影，象徵每一個人在自己的生命故事裡，都是自己的英雄，我們的每一份努力都在照亮台灣。

隨後帶出台灣英雄在世界舞台上的精彩表現，包括棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等體育成就，展現台灣永不放棄的精神。最後，以AI科技與創新為主題，呈現台灣在智慧世代的重要角色，象徵邁向未來的新篇章。因為在日復一日的生活裡，每一位日常英雄願意把事情做好，就是支撐世界運轉的力量，而台灣的未來就是由你、由我、由每一位英雄所共同點亮。

台北101跨年光雕將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，包括棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等體育成就，以及鏟子英雄，展現台灣永不放棄的精神。莊宗達攝

今年的SPARK the NIGHT 跨年光雕展演中，台北101也攜手多家企業夥伴打造合作品牌限定光雕篇章，以創意光影展現品牌精神與對新年的祝福。參與企業包含交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及臺灣證券交易所等。

台北101表示，每一段光雕展演內容皆依照企業特色量身打造，並依台北101高樓長形圖面設計，以截然不同的風格輪番演出，為整體光雕展演增添層次與驚喜。因為有合作品牌限定光雕篇章加入，不僅使光雕展演內容更加豐富多元，也代表台北101與企業夥伴一同向民眾送上新年祝福，用光影為城市點綴出最溫暖、最歡樂的節慶氛圍。

