跨年紅白被抵制！aespa中國成員遭狂批 確定缺席舞台

日本跨年音樂盛會《第76屆NHK紅白歌合戰》日前確定南韓女團aespa將首度登上舞台，昨（29日）中國成員Ningning（寧寧）宣布因身體緣故，確定出席演出舞台。

日前中、日關係緊張，加上aespa成員Ningning分享過類似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈照，被日本網友認為藐視原爆受害，並在連署網站「Change.org」開始了「要求停止aespa出場」的活動，破十萬人連署，NHK依舊表示aespa將出席。

不過昨日aespa日本官網聲明，表示近日Ningning雖然本人發文沒有特別意圖，但在社群上留言收到許多爭議言論，因此未來會更加小心。另外，表示Ningning因流感需要休養，確定缺席《第76屆NHK紅白歌合戰》。



