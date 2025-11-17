跨年級教學全國領航 新北上林國小勇奪特優

東北角五校一班 線上共學

新北市與上林國小勇奪全國獎項最多縣市與獲獎最多學校

跨校共學，英文老師與外師共同授課

上林國小呂宜欣老師榮獲特優

教育部公布「114年度跨年級教學教案徵選」成果，新北市再次以教育創新實力勇奪全國獎項最多縣市，自106年至114年連年榮獲佳績，累積成果居全國之冠。其中位於雙溪區的上林國小更一舉拿下「特優」及全國獲獎數最多學校的雙重殊榮，以偏鄉混齡課程教學展現教育創新力量。

教育局長張明文表示，新北長期深耕偏鄉混齡教學，從教學現場落實「跨年級共學」理念，讓孩子不受班級人數限制，在多元互動中培養合作力與同理心。此次榮獲教育部肯定，展現新北教師的專業能量與創意教學成果，也證明教育公平與品質能並進。他強調，只要有學生的地方，就要有學校陪伴，讓每個孩子都能在地安心學習，這就是新北教育最堅定的信念。

上林國小校長陳彥宏表示，老師們用信念守護偏鄉教育，讓孩子在真實生活中學會觀察、紀錄與表達，這份榮耀屬於所有堅守在山林裡的教育者。在上林「混齡共學」課堂裡，學生跨年級共同照顧菜園。低年級的柏佑開心分享，每天大家都跑去看蘿蔔長大沒，摸摸土乾不乾，葉子有沒有變顏色。有同學問為什麼葉子黃黃的，自己就跟他一起想，感覺自己變成小老師了。孩子的笑聲，正是跨年級教學最生動的見證。