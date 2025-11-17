跨年級教學全國領航！新北奪獎最多 上林國小勇奪特優

新北市與上林國小勇奪全國獎項最多縣市與獲獎最多學校。(新北市教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

教育部公布「一一四年度跨年級教學教案徵選」成果，新北市再次以教育創新實力勇奪全國獎項最多縣市，自一０六年至一一四年連年榮獲佳績，累積成果居全國之冠。其中位於雙溪區的上林國小更一舉拿下「特優」及全國獲獎數最多學校的雙重殊榮，以偏鄉混齡課程教學展現教育創新力量。

教育部國教署於十一月十五日舉辦「二０二五跨年級混齡教學與教育創新國際研討會」公布徵選成果，新北市不僅是全國得獎最多縣市，上林國小更以課程融合自然環境與社區文化、引導不同年齡學生共學共創的創新設計，榮獲特優殊榮。教育局長張明文表示，新北長期深耕偏鄉混齡教學，從教學現場落實「跨年級共學」理念，讓孩子不受班級人數限制，在多元互動中培養合作力與同理心。此次榮獲教育部肯定，展現新北教師的專業能量與創意教學成果，也證明教育公平與品質能並進。他強調：「只要有學生的地方，就要有學校陪伴，讓每個孩子都能在地安心學習，這就是新北教育最堅定的信念。」

上林國小校長陳彥宏表示，老師們用信念守護偏鄉教育，讓孩子在真實生活中學會觀察、紀錄與表達，這份榮耀屬於所有堅守在山林裡的教育者。在上林「混齡共學」課堂裡，學生跨年級共同照顧菜園。低年級的柏佑開心分享，每天大家都跑去看蘿蔔長大沒？摸摸土乾不乾，葉子有沒有變顏色。有同學問為什麼葉子黃黃的，自己就跟他一起想，感覺自己變成小老師了！孩子的笑聲，正是跨年級教學最生動的見證。

教育局表示，新北市自一０五學年度起推動混齡教學至今已九年，教育局持續補助學校建構教學支持系統、課程地圖與資源手冊，讓小校教師在跨年級教學中不孤單。