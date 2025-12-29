跨年維安全面升級！北捷站務員配防禦盾牌、鋼叉 南京三民、小巨蛋22:30起進站免費

北捷擔心跨年發生危害情勢，重點車站站務員將配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。顏凱勗攝

一年一度跨年活動將至，台北市政府與臺北捷運公司全面啟動疏運與維安機制，除因應臺北大巨蛋演唱會與跨年晚會龐大人潮外，也考量本月19日甫發生的張文隨機恐怖攻擊殺人事件，北捷同步強化第一線站務人員防護與應變能力，確保旅客安全。

臺北捷運公司宣布，為分散跨年夜散場人潮，自114年12月31日晚間10時30分起至115年1月1日上午6時，南京三民站與臺北小巨蛋站推出進站免費優惠。旅客持電子票證自上述兩站刷卡進站，當趟不限站數、車資全免；使用單程票者，亦可於兩站專屬服務櫃檯免費領取單程票搭乘。

北捷指出，依過往經驗，淡水信義線與板南線於散場時段等候時間較長，呼籲民眾可改步行轉搭松山新店線，避開擁擠人潮，返家更順暢。

在維安方面，北捷近期已全面加強無差別攻擊應變演練，自12月21日起連續3天，全系統117個車站密集實施相關演練，後續各站並將維持每週至少一次訓練，確保所有人員熟悉危安通報與處置流程。

跨年夜當天，行控中心將指派專人即時監看重點車站監視器，掌握現場狀況；包括臺北車站、市政府站、中山站、西門站、忠孝新生站等重點車站，指揮中心均配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，站務人員與保全巡檢頻率同步提高，五大重點車站每日另增派5名保全支援。

北捷也說明，當發生多區域火災警報或複合式異常狀況時，將一律視同危安事件，立即啟動危安SOP，並加強與警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心及共構聯開單位的橫向聯防通報，確保重大突發事件能即時應變。

配合市政府前廣場跨年晚會，市政府站、臺北101／世貿站、國父紀念館站及象山站等管制車站，將設置緊急醫護站與博愛優先通道，並擴大淨空緩衝區，現場加派人力舉牌引導，提醒旅客勿推擠、注意自身與他人安全。

營運方面，北捷將於12月31日上午6時起至1月1日24時，連續42小時不收班營運（小碧潭支線及新北投支線除外）。跨年夜並加密班距，板南線最短班距縮短至2至3分鐘，淡水信義線最短3分鐘，視人潮彈性調整；貓空纜車則延長營運至凌晨2時，並視現場疏運情形調整收班時間。

北捷同時呼籲旅客配合「2線進場、3線離場」動線規劃，進場可利用板南線、淡水信義線，散場則可選擇板南線、淡水信義線及松山新店線，盡量避開市政府站與臺北101／世貿站尖峰候車人潮。跨年期間人潮眾多，民眾務必提高警覺，若發現任何異常狀況，請立即通報並保持冷靜，配合現場工作人員指示行動。

相關跨年營運與疏運資訊，民眾可透過臺北捷運官方網站、臉書粉專、各站跑馬燈與廣播公告查詢，或撥打臺北捷運客服專線及1999市民熱線洽詢。



