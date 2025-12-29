跨年維安升級 台北市增金屬探測、疏散口

▲「臺北最High新年城-2026跨年晚會」免費線上看的管道相當多。（圖／台北市政府）

[NOWnews今日新聞] 面對年底即將迎來跨年大型活動，台北市、新北市今（29）日都發布維安升級相關規範，觀傳局長余祥說明，跨年維安層級全面增高，不只跨年現場有金屬探測、增加疏散通道，也提醒民眾早上10時將清場，請民眾不用提前來佔位，會統一在下午1時開放進場；新北市長侯友宜則表示，年底大型活動動用500名警力，同時，也出動警權無人機，進行科技預防偵查。

台北市：入口處員警金屬探測器偵查

台北市副秘書長俞振華說明，本次跨年維安有五大重點，第一，先期發布這次活動管制區域，如果有人在裡面鬧事、散佈謠言，警察就可以立刻用社維法偵辦，將鬧事的人逮捕保護管束；二，本來外界有建議要設立安檢門，但技術上有困難，因此入口處會有警察同仁用金屬探測器做初步偵查。

俞振華續指，第三，把整個區域劃分成27個小區，這27個小區有任何突發狀況，警察會針對27個小區做機動防護；第四，先期工作，除了原有的車阻，增加防暴圈、制高點、無人機，這些作業都優化加強；五，不只是有警察，還結合民防、義警、義消、守望相助，原本就在維護各層次人員納入，讓維安往更密集、小心。

觀傳局長余祥則說明，跨年維安層級全面增高，除了加強廠商工作人員、市府人員教育訓練，讓在第一現場有更好即時應變能力，因為跨年擔心有事件發生，也增加相關疏散管道，更特別請廠商播放疏散影片，提供民眾更好的安全指引。此外，在現場有非常多大型看板、牌子，讓大家知道明確疏散方向，請主持人用廣播告訴大家要注意安全。

余祥也提醒，12月31日早上10時將清場，請民眾不用提前來佔位，會統一在下午1時開放進場，進場在入口節點，也有請警局同仁加派員警用金屬探測器，針對可疑的人事物進行探測、搜檢，確保大家的安全。

新北市：動用500名警力、警權無人機科技預防偵查

侯友宜稍早受訪時表示，安全絕對是所有活動最重要的核心基礎，新北市每次在辦理大型活動上，都做好詳細部署，接下來新北市要辦理1314跨河煙火，將會是雙主場形式，預計在年底大型活動動用500名警力；同時，也出動警權無人機，進行科技預防偵查，再結合大眾運輸安全，全方位守護活動安全，希望在安全上做到滴水不漏，讓市民朋友欣賞全台灣最美麗的淡水河跨年煙火。

