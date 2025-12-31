跨年維安升級！蔣萬安下令：各局處上緊發條

▲台北市長蔣萬安視察跨年維安。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 迎接2026年，今晚就是跨年夜了，台北市政府前廣場將舉辦跨年活動，由於19日才發生北捷台北車站、中山站附近商圈隨機砍人事件。台北市長蔣萬安今（31）日視察跨年場地維安，要求各局處上緊發條。

蔣萬安今日上午在市政會議時表示，這一次跨年，有跨年晚會、蔡依林的演唱會、元旦路跑等大型活動。同時段多人潮、跨場域、三重挑戰，對市府來說是一次重要的實戰檢驗。他要求這次不只是窗口進駐應變，所有相關局處都必須全面到位，首長一律待命。除了守好各自的責任區，也要跨局處協作，橫向聯絡，保持暢通，確保所有狀況都能即刻清楚掌握，立即應對。所有局處也務必逐項確認，按照最高標準確保萬無一失，請各位首長再辛苦兩天。

蔣萬安下午前往市府廣場視察跨年維安，蔣萬安受訪時表示，今天特別選在這個時間，在傍晚即將開始的跨年活動之前，會到各個地方實地視察，也就是在今天啟動相關的維安工作，所以是要確定所有的安全工作部署都一切到位，而且確定的落實，也會啟動13項的維安措施，包括會針對偵爆犬，還有身分證查證、無人機監控數位科技的偵蒐車組，以及特勤警力的進駐，這一次特別結合警消以及民力總共3014位在現場執行，特別針對市府以及101周邊來進行重點的部署。

蔣萬安說，市府也針對包括爆裂物的威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，在事前都進行多次的沙盤推演，周邊也有8處的緊急醫護站，也就是必要時會即刻的進駐來給予支援，這一次也特別要來再一次的提醒所有市府各單位的同仁，以及民間力量的夥伴，今天晚上的跨年活動，「我們絕對上緊發條絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，這是我們的責任，也是最重要的使命。」

