跨年維安層級全面拉高 侯友宜動員500警力落實3項重點

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

因應12月19日台北市發生隨機攻擊案，引發民眾對公共安全之憂慮，新北市長侯友宜昨（29）日召集警察局及相關局處，針對即將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」召開維安精進會議。侯友宜強力譴責暴力，強調安全是活動最重要的基礎，並指示動員超過500名警民力，整合無人機、路口監視器與手機信令等科技，構築陸、空、科技立體防護網。他要求全面拉高見警率，在淡水及八里兩岸建立最強巡邏網，杜絕任何模仿效應，務必讓市民與遊客在最高安全規格下迎接新的一年。

新北市警察局表示，會落實市長侯友宜的指示，針對跨河煙火採取精進勤務作為。活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動期間分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」即時處置突發狀況。在科技偵查上，警方透過即時影像傳輸系統，結合「無人機空中巡航監控」與「手機信令數據」掌握動態，全盤監控會場人流密度與周邊車流。

侯友宜針對1219事件表達嚴正立場，除迅速要求檢警調釐清真相以安定人心，更親自探視受傷的新北市民。他提出3項維安重點，首先是嚴厲譴責暴力，侯友宜第一時間表示：「對於這種暴力犯罪，我們嚴加譴責。」他強調安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心，市府絕對會以最高標準守護公共安全。

其次是強化巡邏網，指示治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道。他強調：「每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。」最後則是跨單位聯防，要求維安須落實跨市府、跨中央的橫向合作，將中央與地方警力緊密結合以強化部署密度，守護市民與遊客安全。

活動散場時則動員超過500名警民力，由警方結合義交與保全人員，於各個重要出入口落實分流引導，確保安全疏散並防止踩踏事故發生。為確保資訊同步，警察局已與新聞局、文化局研議在活動期間成立「緊急應變中心」。由文化局統籌行政應變，包含警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。

現場透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保指揮一致。新北市警察局強調，將秉持「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打110報案。警方已嚴陣以待，務必讓民眾在安全無慮的環境下迎接新年。

