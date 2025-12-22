跨年維安戒備 北捷市府站、轉運站12/26高強度演練

北捷隨機攻擊案震驚社會，為因應跨年等大型活動將至，台北市長蔣萬安今天(22日)表示，預計26日於北捷市府站、市府轉運站進行跨局處的高強度演練。另外，蔣萬安指出，針對類似事件，未來將朝發送細胞簡訊方向規劃，警察局、消防局正研擬相關規範文字，並報請中央核可。

台北車站及中山商圈日前發生遭丟擲煙霧彈、持刀傷人事件，震驚社會各界。適逢耶誕節及跨年等大型活動將至，各縣市政府正研擬加強大型活動維安，避免憾事再度發生。

台北市長蔣萬安22日出席「北市道路交通安全會報」，在會前受訪時表示，北市府將於26日進行跨局處的高強度演練，之後也會提升大型活動及人潮聚集商圈、場域等地的維安規格，並對跨年活動擬定相關維安計畫，包括設置車阻、特勤警力、保安警力、偵爆犬、金屬探測器、進行地毯式場檢等，以確保市民的安全。蔣萬安說：『(原音)目前預計12月26會進行高強度演練，選擇捷運市府站、市府轉運站，跨局處單位參與，也針對大型群聚活動，以跨年活動的規模來進行演練。』

蔣萬安先前談及將研議在發生類似案件時，以發送細胞簡訊警示民眾，內政部長劉世芳則提醒參數必須明確，以避免引發恐慌。對此，蔣萬安表示警察局、消防局等單位正在研擬、修訂規範文字，會依照程序報請中央核可。

蔣萬安在主持道安會報時也表示，1219事件再次提醒政府對大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，這不僅是一場突發事件，也是對城市安全、大眾運輸安全的警惕。

蔣萬安也在會中下達2點指示，首先是捷運公司等相關單位應加強緊急資訊傳播。他表示，市府已經研議透過發送細胞簡訊即時通知市民緊急事態，但在此之前，必須善用可觸及大量市民的社群平台等既有管道，提升資訊傳播效率，確保緊急資訊在第一時間傳播到位，提醒市民提高警覺。

蔣萬安並說，他已經要求警察局、捷運公司等除了增加警力、保全人力，也針對全線各捷運站進行高強度演練，模擬因應無差別攻擊，各客運站及站內的咖啡店等櫃位業者也要配合，務必讓各業者熟悉事故發生當下的應變措施。

另外，有關1219事件中一名騎士遇害，但因他不在百貨商場裡、也不在北捷裡，恐無法得到保險理賠。蔣萬安說，目前對傷亡者的補償機制有三大方向，包括犯保協會相關補償、保險理賠及相關撫卹，社會局都會彙整，市府也陸續接到捐款，一定會用在照顧這次不幸傷亡者的身上。(編輯：陳文蔚)