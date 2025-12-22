北捷台北車站和中山站日前發生無差別攻擊事件，造成4死11傷的嚴重傷亡。面對即將到來的跨年大型活動，台北市政府正積極強化維安措施。台北市長蔣萬安於22日宣布，將於12月26日在市府站進行高強度演練，同時研議未來若再發生類似事件，將發送細胞簡訊通知民眾。

跨年維安戒備！ 蔣萬安：12／26高強度演練。（圖／TVBS）

為因應即將到來的跨年活動人潮聚集，台北市加強大眾運輸場站的安全維護。蔣萬安表示，市府已預計在12月26日於捷運市府站及市府轉運站進行一場高強度演練，將有多個相關區處單位共同參與。這次演練將增加警力並模擬疏散無差別攻擊事件的情境。

針對緊急事件的通報機制，台北市政府正研議透過發送細胞簡訊來傳遞緊急資訊。不過，內政部長劉世芳對此提出疑慮，她強調地方政府所發的細胞簡訊主要以疏散撤離為主，必須有明確的範圍及科技數據支持，才能決定發送對象及範圍。劉世芳認為，若不清楚嫌犯行蹤就貿然發布簡訊，可能會引起不必要的恐慌。

儘管如此，蔣萬安仍表示市府將持續以發送細胞簡訊的方向來規劃，目前警察局及消防局等單位正在研擬相關修訂規範的文字。

除了安全防範措施外，此次事件受害者的賠償與撫卹問題也備受關注。其中一名在誠品南西店停等紅燈時遭攻擊身亡的騎士，因事發地點特殊，可能無法適用誠品或北捷的保險理賠，僅能獲得最高180萬元的被害補償金。

對此，蔣萬安表示市府將從三個方向提供協助：包括犯罪被害者保護協會的相關補償、保險理賠以及相關撫恤，這些都將由社會局進行彙整。同時，法務局也強調將同步彙整相關捐款及可運用資源，依照既有制度全力提供協助給受害者及其家屬。

