跨年維安拉到最高！1300警力進駐信義區 電擊槍、鋼叉、無人機全上線防突襲

警方出動防爆犬不放過跨年舞台任何角落，就是要讓跨年活動平安落幕。顏凱勗攝

迎接「臺北最High新年城─2026跨年晚會」，警方全面拉高維安層級，信義分局動員分局警力、支援警力及協勤民力共約1300人投入跨年勤務，重兵部署臺北大巨蛋、市府周邊及松壽、松智路口等人潮熱點。警方更罕見出動防暴車、拖吊車、指揮車、照明車全面進駐，營造「高密度、立體化」維安網，防範任何突發狀況。

因剛發生張文隨機攻擊殺人事件，信義分局長李憲蒼對此次跨年格外重視，將維安層級拉到最高。顏凱勗攝

警方指出，鑑於12月19日發生張文隨機攻擊事件，市警局已提前啟動加強勤務，自12月19日起至明年1月4日，捷運系統全面提升巡邏密度，多數車站站內均安排至少2名警力駐守；跨年當天，所有執勤員警一律配槍彈、無線電及辣椒水，隨時應變。

維安特勤隊全副武裝，跨年當天現場警力均配槍彈避免意外發生。顏凱勗攝

信義分局表示，本次跨年勤務特別編成27組機動打擊部隊、合計135人，成員全數配備電擊槍、臂盾及鋼叉等防暴裝備，專責因應無差別攻擊或突發暴力事件，另有40名特勤警力隱身部署，形成機動支援戰力。空中方面，警方同步啟用無人機隊，搭配地面巡邏與即時監控，嚴防可疑狀況。

活動現場及周邊，包括信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站出入口、臺北大巨蛋與松山文創園區等處，警方均加派警力駐點巡守，並針對可疑人、事、物加強盤查。大型警備車與巡邏車也部署在會場外圍，防範車輛衝撞等風險；未經核准升空的無人機，警方將立即干擾、迫降，確保空域安全。

此次跨年北市警特地出動指揮車與照明車，假如發生狀況可以第一時間鎖定區域，周邊警力可以立刻上前處理。顏凱勗攝

為避免踩踏意外，警方在主舞臺觀眾區、南北廣場、大巨蛋廣場、象山步道、公園及捷運出入口等人潮集中區，成立「防踩踏小組」，即時掌握人流變化。散場時段，將搭配LED指示牌、擴音設備與照明器材，引導民眾依序疏散，一旦發現推擠或跌倒情形，立即派員介入，必要時通報救護單位。

此外，警方也預判跨年後信義商圈夜店區人潮湧現，將視狀況彈性管制松壽路16巷、20巷等熱點，避免過度擁擠引發衝突。整體勤務由市府緊急應變中心統一指揮，確保訊息即時、調度順暢。

警方呼籲，跨年夜人潮眾多，民眾務必配合警方與現場人員指示，切勿攜帶刀械、槍枝、爆裂物等危險物品，發現異常立即通報。市警局也提醒多搭乘大眾運輸工具、切勿酒後駕車，共同守住跨年夜的安全底線，讓市民安心迎接新年。



