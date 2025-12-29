跨年維安「立體化」部署！警方應變器材、措施曝光 防踩踏列重點

台北捷運12月19日發生隨機攻擊事件，跨年活動人潮將至，北市警信義分局與台北捷運公司今（29）日分別說明跨年維安作法。信義分局指出，將從路面警力、制高點監控到捷運站體周邊等層面部署，並在主舞台核心區加強安檢；北捷也表示將強化演練與站內巡檢，以提升對各類狀況的掌握與處理能力。

北市警信義分局表示，針對跨年晚會人潮與安全風險，路面層級將在易聚集的人潮路口、路段，預先部署大型警備車輛與巡邏車，防範車輛衝撞。活動區域也規劃分區、分小區執勤，各小區勤務人員會配戴必要裝備；另規劃機動打擊小隊待命，由幹部帶隊、攜帶額外應變器材，以因應突發狀況。

2026台北跨年晚會維安器材。圖／台視新聞

信義分局指出，今年也將防踩踏列為重點，除在部分人潮聚集處所預先配置引導、廣播與照明等設備外，也會結合周邊監視系統與空中監看方式，將現場畫面即時回傳指揮單位，讓警方第一時間掌握人流、車潮與異常狀況，必要時引導民眾疏散分流。

除了LED疏散告示牌外，警方將以出動無人機以及空中監看等方式，讓警方第一時間掌握人流與異常狀況。圖／台視新聞

信義分局表示，跨年勤務除路面警力部署與制高點監控外，也將配合捷運公司與捷運警察隊，在捷運場站周邊及站體內部加強人潮引導與疏導；整體規劃將以「平面部署、制高監控、站內安全維護」等多層次作法，建構立體化維安構想，確保活動順利。

此外，信義分局提醒，進入主舞台核心區將配合警方及主辦單位進行安檢；對於未經核准的無人機，警方也將要求降落或返航。警方重申，呼籲民眾勿攜帶違禁物品，若發現可疑狀況可撥打110、119或1999通報，或就近向現場警力與協勤人員反映。

警方將針對未經申請、於周邊徘徊的無人機使用無人機干擾槍。圖／台視新聞

北捷加強站內維安 重點車站增配防護裝備

台北捷運公司則表示，跨年期間在維安方面主要有三項作法。第一，已持續強化演練，以提升對各類狀況的掌握與處理能力；第二，將增加車站巡檢與監看人員配置，加強各站巡視與系統監控，盼及早發現異常；第三，已於重點車站增設與配置防護與應變裝備，包括防禦盾牌、防禦棍、防禦鋼叉、突爆魔術袋以及防身噴霧等，以因應突發狀況。

台北捷運公司將在跨年期間於重點車站增設防護與應變裝備。圖／台視新聞

北捷提醒，若遇到異常狀況可掌握「保命三步驟」，先迅速離開現場「跑」，再尋找掩護「躲」，並在確保自身安全的前提下通報110或119；如車站出現狀況，民眾可依現場站務人員引導，在安全情況下離開現場。

