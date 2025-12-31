跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，刑事局統計發生118件，查獲22名犯嫌，有1人已被起訴，其中揚言於跨年期間犯案有4件，已查獲1人。刑事局表示，加強網路巡查從速究辦，防止模仿效應。

刑事局發現，近期網路社群、討論區、通訊軟體等，陸續出現暴力暗示、模仿犯罪或情緒性過激言論，擔憂產生連鎖式模仿與擴散效應，引發社會不安，甚至影響公共安全；已統籌全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對恐嚇言論即時蒐證、迅速釐清，與檢方密切聯繫從速究辦，持續調閱資料追查尚未偵破案件。

刑事局表示，網路訊息具高度傳播與渲染性，特定用語或表述方式，可能被他人解讀為威脅、鼓勵或合理化暴力行為，進而引發恐慌，甚至模仿效應；政府雖尊重民眾言論自由，仍呼籲民眾發言時審慎思考內容與措辭，避免使用恐嚇、煽動或鼓吹攻擊文字。

刑事局指出，對企圖利用節慶期間散布恐嚇、製造社會不安絕不寬貸，呼籲民眾於網路空間應理性發言、審慎轉傳，避免轉傳或附和恐嚇、模仿或暴力暗示內容；如發現疑似危害公共安全貼文或影片，保留相關資訊向警方反映，共同維護網路環境與社會安全。

