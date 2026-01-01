跨年聽到「烏龍派出所」BGM以為雲林煙火要完蛋 原因她全說了
記者李鴻典／台北報導
睽違12年雲林再度舉辦大型跨年晚會，昨(31)晚在雲林縣立田徑場登場，引發網友討論的是，昨晚的焰火秀第一首背景音樂竟然是用動畫「烏龍派出所」配樂，對此，雲林縣副縣長陳璧君回應，2026第一個迷因雲林跨年焰火BGM「烏龍派出所」，別懷疑，一切都是 set好的喔～就是要讓你一直笑到2026。
雲林縣政府表示，昨天下午即湧現踴躍排隊人潮，晚會11組卡司輪番上場，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「韓團HIGHLIGHT」，現場吸引超過2萬名以上粉絲共度跨年夜，氣氛high到最高點！縣長張麗善率領一級主管、立委張嘉郡、議長黃凱率議員團隊及多位鄉鎮市長上台，與民眾齊聲倒數迎接2026。張縣長表示，祝福大家新的一年平安順利、圓滿吉祥，更期盼世界和平。
晚會開場由I人學長周湯豪展現獨特搖滾魅力，除了帶上新專輯的搖滾歌夯曲「我的I 」，也重新詮釋了經典曲「罵醒我」，為雲林跨年晚會揭開第一波高潮序幕，最喜歡吃魷魚羹的他，聽說雲林魷魚羹很厲害，演唱完畢後更嚷嚷著要趕場去吃雲林100碗了；晚會多組藝人包含薛恩、甜約翰、西屯純愛組、吳卓源及舞思愛等人皆唱超過5首以上歌曲，網友們羨慕大讚大推。
各組藝人更是使出渾身解數，將雲林跨年當作是個人演唱會般帶來精采表演，其中HIGHLIGHT更在2025年的最後一刻，一起上台與民眾倒數，伴隨著6分鐘的半環場煙火施放，共同喜迎2026；至於小豬羅志祥於跨年後壓軸登場開唱，說好的Surprise一連唱跳了7首歌，現場氣氛超嗨媲美售票型演唱會。
副縣長、同時也是前文化觀光處處長陳璧君表示，睽違12年的跨年晚會是一大挑戰，為呈現最堅強、最頂規陣容、最精彩的表演帶給大家，力邀韓流Idol、人氣男神女神、金曲組合輪番上陣的演出，活動也主打免門票入場即可享受國際級視聽盛宴。
陳璧君提到，這場跨年及演出從半年前就開始籌劃，自籌備初期至今皆以最高規格進行整體安全規劃管控，盡全力做到最萬全的安全維護和交通便民接駁服務，從下午4點起陸續進場，在現場將近滿場情況下，秩序良好，感謝大家的配合，讓活動順利舉辦。
臉書粉專「來談鐵路」則發文、貼出雲林縣跨年施放焰火的片段指出，2026跨年最好笑片段，竟然是播放兩津被所長追音樂，好鬧，有常看他梗圖、限動應不陌生，烏龍派出所作者秋本治（あきもとおさむ）不知道看到會不會笑噗呲？看到倒數計時，結果快笑死，到底是誰提議播烏龍派出所的音樂，「我以為雲林煙火要完蛋了」。
陳璧君回應，2026第一個迷因雲林跨年焰火BGM「烏龍派出所」，別懷疑，一切都是 set好的喔～就是要讓你一直笑到2026。
