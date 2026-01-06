跨年衝陽明山「年輕人1原因打119下山」 急診重症醫傻眼：有給他滿滿溫暖

陽明山去年強寒流來襲，降下大雪，吸引大票民眾前往賞景。示意圖。（翻攝自陽明山國家公園臉書）

近來天氣驟降，高山紛紛下起雪，不過追雪同時恐怕要注意保暖。振興醫院急診重症醫學部主任田知學就透露，曾一名年輕人跨年騎車到陽明山冷水坑慶祝，結果冷到下不來，最後只好叫119救護車。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學經常在臉書分享個案「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」，透露可以跨年讓夜班急診醫護無語，就表示這位無特殊慢性病史的年輕病人無恙，「夥伴們有給他滿滿的溫暖」。

據田知學貼出的截圖病例顯示，原來該年輕病患主訴一欄寫道「低體溫症，血壓或心跳有異於病人之平常數值，但血行動力穩定。騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119。」

對此，田知學就呼籲，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖並隨時補充熱量與水分，提醒尤其有慢性病史、年長、免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，沒必要就待在溫暖的家中。

