跨年被突襲！「莊家班」10分店 麻油雞鍋遭亂倒糖、芥末

雨衣男子往湯裡倒入砂糖或芥末。（圖／東森新聞）





昨天（12/31）跨年當天，天冷麻油雞生意好，不過雙北擁有10間分店的知名莊家班麻油雞，湯鍋都被人倒入砂糖或芥末，一度無法做生意，警方獲報後，陸續逮捕3人，他們分別供稱，是被網友放鳥心情不好，或是吃壞肚子才會犯案，警方懷疑幕後有藏鏡人，持續追查中。最新消息是，其中一名嫌犯遭聲押。

目擊員工：「啊，欸，不要跑，趕快追。」

放慢動作看，當時穿雨衣的男子跑到莊家班麻油雞店前面，往湯鍋裡面倒入一整包的砂糖，員工見狀氣得大喊，當時還有很多客人在等待，這下都不能吃了。

莊家班麻油雞士林店資深員工：「他騎著摩托車停在旁邊，進來他會先喊一下，欸這樣子，然後帶了一包砂糖，馬上拆開就往那邊倒，（湯）都倒掉重新熬湯，再請別家店支援湯頭先過來，當時接的單子很多，那都只能暫停。」

不只士林店，北投店和天母店也受害，同一名雨衣男同樣把整包砂糖倒進麻油雞湯鍋裡。

觀察發現，店家都把湯鍋就放在店門口的位置，而嫌犯疑似就是看準這點，到場之後，直接往裡面倒了砂糖和芥末就跑。

警方獲報後發現，在更早之前，位在新北中和的兩間分店也被惡搞，嫌犯不同人，手法卻都一樣，算一算，雙北總共6行政區，10家分店都受害，警方調閱監視器鎖定嫌犯逃逸路線，陸續逮捕，3名20多歲男子。

其中一人在旅館落網，警方查出，他前一天就先入住，他供稱，是因為約了女網友被放鳥心情不好，才去超商買了三包砂糖犯案，而另一名李姓嫌犯則是供稱，吃壞肚子才犯案。

不過犯案時間點相近，手法雷同，恐嚇意味明顯，警方認為，這起是突襲式集團犯案，除了將他們依照恐嚇公眾和毀損罪移送到新北地檢署，也將持續追查幕後藏鏡人，釐清犯案動機。

