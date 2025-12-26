跨年要來了！為防大規模恐攻事件再現 內政部動員警力8069人

跨年與元旦活動將至，警政署將動員警力8,069人進行維安。（資料照片／警政署提供）

台北鬧區街頭上週發生恐怖攻擊事件，造成人心惶惶。下週緊接著就是跨年、元旦活動，內政部表示，將動員警力8,069人、民力2,792人，維持秩序與為民服務。

內政部今天（26日）在行政院院會上報告，說明1219台北市隨機襲擊事件，以及及跨年、元旦活動加強安全維護工作。

內政部長劉世芳指示警政署除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，網路恐嚇事件部分，統計自12月20日至12月25日12時止，共偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

劉世芳說，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，將動員警力8,069人、民力2,792人，維持秩序與為民服務。

根據內政部統計，全國17個縣市共有18場跨年晚會活動，其中高雄市2場、雲林縣2場、新竹縣市合辦，將部署警力7,215人、民力2,554人。

至於元旦升旗活動，全國17縣市共有19場，其中台北市2場、台南市2場，將部署警力1,494人、民力318人。



