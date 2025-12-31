跨年記得帶雨傘！北部偏涼又下雨 入冬最強冷空氣倒數報到

北部今日天氣濕冷，中央氣象署提醒進行戶外活動記得攜帶雨具。（鏡報林煒凱）

中央氣象署指出，受東北季風影響，今天（31日）北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也有涼意，中南部日夜溫差明顯。氣象署已針對基隆北海岸發布大雨特報，基隆市、新北市及大台北山區有局部大雨發生機率，提醒留意瞬間強降雨，山區慎防坍方與落石。

今天各地降雨主要集中在迎風面。氣象署表示，桃園以北及東北部有局部短暫雨，大台北山區雨勢較明顯，竹苗、花蓮、台東及恆春半島為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。氣溫方面，北部約15至20度，中部12至29度，南部12至30度，東部15至28度，中南部白天溫暖、早晚偏冷，外出應適時增減衣物。

今晚跨年夜天氣如何？

氣象署指出，跨年夜吹北北東風，北部及東半部雲量偏多，仍有局部短暫雨的機率，尤其基隆北海岸及大台北山區需防局部大雨，參加戶外活動建議攜帶雨具；中南部則以多雲到晴為主，但整體感受偏涼。

冷氣團何時報到、影響多大？

氣象署提醒，明天起強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫率先下降，其他地區晚間也將明顯轉冷。氣象專家吳德榮指出，週五至下週日清晨將是入冬以來最強冷空氣影響期間，本島平地最低氣溫可能降到7度以下，北部、東北部濕冷，中南部則轉為乾冷型態。

此外，最新模式顯示，這波冷空氣強度更勝前一次，零度線可能下降至1500公尺以上，高山如合歡山、雪山有零星飄雪機率，但水氣條件有限，是否降雪仍需觀察。氣象署呼籲，未來幾天氣溫變化劇烈，民眾應留意最新天氣資訊，做好保暖與防雨準備。

