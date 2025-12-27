跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力

氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。

跨年夜，東北季風也來湊熱鬧！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，下周三（12/31）跨年夜，隨著東北季風逐漸增強影響，台灣北部與東北部地區降雨機率增高，中南部山區也可能有零星陣雨。這波水氣在元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

至於氣溫方面，林得恩說明，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，台灣各地早晚依舊偏涼。整體來看，跨年到元旦期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但早晚溫差明顯。

林得恩提醒，預估在元旦過後將有更強的冷空氣接力南下，強度有機會達寒流等級，後續變化仍需特別追蹤關注。

