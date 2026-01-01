跨年變調！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸成火海 當地警方證實：多人死傷

瑞士阿爾卑斯山度假城鎮克蘭蒙丹納（Crans Montana），是當地知名的滑雪勝地，不過跨年夜卻驚傳爆炸事故，當地一間擁有40年歷史的酒吧陷入火海，目前死傷人數不明。

綜合外媒報導，這起爆炸發生在當地時間1月1日凌晨1時30分（台灣時間上午8時30分），地點是當地知名酒吧Le Constellation，死傷人數方面，警方發言人拉席翁（Gaetan Lathion）在清晨的記者會上僅保守表示有「多人死亡、多人受傷」，警方也透露，爆炸發生時，酒吧內至少有逾100人。

警方為了加速救援，已在克蘭蒙丹納上空設立禁飛區，以便讓多架醫療直升機不受干擾地執行後送任務。

