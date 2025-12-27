跨年賞煙火先到上風處卡位！2波冷高壓接力北東濕冷

受大陸冷氣團影響，27日全台最低溫為南投縣信義鄉玉山風口測站的零下5.3度，平地最低溫也只有12.1度，中央氣象署表示，31日跨年前還有2波大陸高壓南下，跨年賞煙火到「2方位」視野較佳。

中部「武陵四秀」新達山屋27日清晨出現積雪約10公分。（圖／雪管處提供）

氣象署預報員曾昭誠表示，北方大陸高壓27日起逐漸出海，台灣附近東北風減弱轉偏東風，但東北季風持續影響，位處迎風面的桃園以北、東半部和恆春半島有雨，北部、東半部呈多雲，中南部山區則因中高層雲系通過而有零星降雨，且中部以北、宜花3000公尺以上高山有零星降雪，預計入夜後降雪機率就會降低。

廣告 廣告

跨年、元旦前後的降雨區域主要是迎風面的北部、東部。（圖／中央氣象署提供）

28日至29日中高層雲系變少，迎風面的基隆北海岸、東半部與恆春半島仍有降雨機會，且東北部雨勢較大。12月30日至2026年1月2日有新1波大陸高壓南下，另1波則會在12月30日影響到1月3日，期間台灣環境轉東北季風的天氣型態，北部和東半部、恆春仍有迎風面降雨情況，迎風面地區要留意雲雨偏多的天氣。若民眾要觀賞跨年煙火，建議到上風處的煙火東側或北側，視野較不易被阻擋。

接下來的冷空氣影響時間較長，中南部本週末需注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，由於大陸冷氣團減弱，29日前有回暖趨勢，北部、花東28日清晨回溫，中南部局部有輻射冷卻，低溫14度至15度，空曠河谷地區會再降低1度到2度，且本週末中南部日夜溫差較大，需要留意。

各地29日白天高溫回升到22度至23度，中南部有望達25度以上，但30日起有東北季風南下，將影響到跨年和元旦，白天高溫略降。

此外，曾昭誠指出，2026年1月上旬預估有1波明顯降溫，屆時冷空氣強度會否達到寒流等級，還需要進一步觀察。

延伸閱讀

「因足球引發衝突不是霸凌」！賴瑞隆批媒體：不要再標籤化孩子

大逆轉！賴瑞隆與女童家屬共同聲明：衝突事件非霸凌案

賴瑞隆獲雙北3女議員南下助陣 邱議瑩預告1月加辦造勢