跨年趕場王是他們！帕拉斯PALLAS「連跑3場演出」剛出道集齊北中南

記者徐珮華／台北報導

樂團「帕拉斯PALLAS」由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，日前推出首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》。成軍1年迅速走紅的他們，立刻以新人之姿強勢集滿北中南3場跨年舞台，紮紮實實成為2026「跨年王」。

「帕拉斯PALLAS」由小葵（左起）、FAMA、大寶、漢堡組成。（圖／迷音樂提供）

跨年行程首站，帕拉斯PALLAS將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」星月舞台演出；接著一路南下，站上台中水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」；最後再趕往南台灣，現身最具指標性的台南晶英酒店「霸道趴」，陪粉絲一同倒數迎接新年。

帕拉斯PALLAS前進街頭與粉絲見面。（圖／迷音樂提供）

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「最猛爆一飛沖天新人」多項頭銜於一身的帕拉斯PALLAS，氣勢正全面起飛。除了跨年舞台連發，日前也前進西門町、小巨蛋場外會粉絲，發傳單、誠懇推薦專輯，意外獲得許多婆婆媽媽與姐姐們的熱情支持，當場被圈粉買專輯、合照簽名，被看好極具「師奶殺手」潛力。

有趣的是，發傳單對業務出身的FAMA和漢堡輕而易舉，但成員中自認較「I人」的小葵和大寶，就稍覺苦手，不曉得怎麼跨出第一步，但在「業務組」手把手私授下，也很快打開心房與民眾親切交談，遞出傳單成功達標。

