跨年趴大啖甜點！吹起「混血風」 日系生泡芙＋台灣茶草莓成打卡新寵

實習記者藍子瑄／綜合報導

東京巴黎甜點持續翻轉生甜甜圈想像，SOGO台北忠孝館快閃期間，同步推出全新生甜甜圈，除延續濕潤麵體與爆餡特色外，並主打「生甜甜圈的第一次」，大膽創新導入酒香、黑糖珍珠、巧克力與節慶元素，打造今年聖誕與跨年歡聚時刻視覺、味覺與拍照分享最夯主角。(圖／東京巴黎甜點提供)

2025年歲末，台灣甜點市場掀起一波「高顏值＋混血風味」熱潮，各品牌紛紛推出話題新品，搶攻年終聚會商機。其中，東京巴黎甜點 將日本社群爆紅的生泡芙概念帶進台灣，推出造型吸睛的「富士山生泡芙」與多款創新生甜甜圈；而主打台灣茶甜點的 貓茶町，則在草莓季以包種茶、蜜香紅茶、鐵觀音等茶種入甜，打造「茶系草莓甜點」新風格，形成日系話題與台味創新的雙主線。

日本近期火紅的排隊甜點「生泡芙」也隨之被帶進台灣。以日系甜點見長的東京巴黎甜點，近期推出升級再造的「富士山生泡芙」，結合泡芙、費南雪與布蕾等多種甜點工藝，一顆甜點即可品嚐多層次口感。品牌並於聖誕節前夕，在 遠東 SOGO 台北忠孝館 設立即日起至2026/1/11(日) 期間限定快閃店，搭配多款創新口味生甜甜圈，吸引甜點迷與拍照族群前往朝聖，也讓日系甜點話題在台北東區街頭持續延燒。

聖誕節前夕，東京巴黎甜點在遠東 SOGO 台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前黃金場域，打造即日起至2026/1/11(日)期間限定快閃店。(圖／東京巴黎甜點提供)

觀察市場顯示，近年「生甜甜圈」熱潮持續發酵，主打濕潤麵體與爆餡口感，成功顛覆大眾對傳統甜甜圈的印象。東京巴黎甜點此次同步推出多款新口味生甜甜圈，從黑糖珍珠、酒香元素到節慶造型，反映市場對創新風味與視覺辨識度的高度需求，也展現日系甜點在台灣市場的在地化調整。

另一頭，每到冬季草莓季，甜點市場多以酸甜莓果為主流，但主打台灣茶甜點的貓茶町則選擇走出不同路線。今年草莓季，貓茶町以包種茶、蜜香紅茶、鐵觀音等台灣經典茶種為主角，搭配苗栗大湖草莓，推出多系列草莓季限定甜點，讓草莓風味多了一層成熟茶韻，吸引偏好低甜度與茶香層次的消費族群。

貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」風潮，六大甜點系列共十餘款季節限定品項同步上市，板橋門市推出專屬優惠。(圖／貓茶町提供)

相關商品已於品牌官網與各實體門市陸續推出，並於板橋車站商場門市規劃草莓季限定活動。從日系生泡芙、生甜甜圈，到台灣茶系草莓甜點，市場顯示甜點趨勢已不再只是「更甜、更濃」，而是更講究風味層次、文化結合與視覺體驗。

