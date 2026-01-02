跨年趴變恐怖火場！瑞士酒吧爆炸釀140人死傷 原因恐是「仙女棒」

國際中心／游舒婷報導

跨年趴成意外現場！瑞士滑雪勝地克朗蒙大拿一間酒吧，在跨年時舉辦派對，未料卻在元旦發生爆炸，截至目前為止已經有40人喪生、100人受傷，嚴重死傷讓外界一度以為是遇到恐攻，但根據目擊者曝光的影片，懷疑跟「仙女棒」有關。

瑞士酒吧發生嚴重火災，造成至少40死115傷。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

綜合外媒報導，這起意外發生在當地時間1月1日凌晨1時30分（台灣時間8時30分），當地深受歡迎的「Constellation Bar」夜店，突然被火舌吞噬，原先開心的音樂聲轉變成尖叫聲，整個場面宛如災難片，大家倉皇奔逃、哭喊著尋找一起來的人。

這起意外目前已釀40人喪生、100多人受傷，有部分遺體因為嚴重損傷，當局正努力確認罹難者身分。而一名倖存者說，他雖然沒有看清楚起火原因，但有看到服務生拿著「附有仙女棒」的香檳瓶子進場；另一名目擊者則說，有看到一名服務生爬到另一名服務生的肩膀上，將手上的香檳瓶子舉高、相當靠近天花板，之後天花板就起火。雖然當局目前尚未宣布起火原因，但根據目擊者的證詞，也讓外界猜測，「仙女棒」或許就是起火原因。

