跨年轉運看過來！命理師授「2神招」補財：旺ㄧ整年

生活中心／江姿儀報導



2025年進入最後倒數，2026年「丙午赤馬年」即將到來，不少民眾關注新一年的運勢走向之餘，也開始思考如何揮別低潮、迎向嶄新氣象，期盼感情與財運同步提升。對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別指出2026馬年「轉運大法」，跨年夜準備好「這2物」，讓財氣湧上身「旺財旺福ㄧ整年」。





2025總不順…跨年轉運看過來！命理師揭「備2物」補財氣：旺財旺福ㄧ整年

小孟老師指出，跨年倒數時手握著畫有圓圈的咖啡色的紙，再冥想玫瑰花，可提升愛情運。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝畫面）

廣告 廣告

揮別2025年，邁向嶄新的一年，即使年末運勢不盡理想也無須灰心，可把握此刻調整心情與方向，為未來累積正向能量。小孟老師26日在臉書發文，分享跨年「轉運大法」，若想提升桃花、收穫愛情，可準備1張馬年開運色「咖啡色」的色紙，在紙上畫1個圓（代表正緣），跨年倒數時手握著圓圈色紙，再「冥想一大堆玫瑰花」，就有機會在馬年找到正緣；若想祈求身體健康、無病無災，可提前備好1罐礦泉水，瓶身繫上一條白線，寓意為純白潔淨之水，跨年倒數時手握礦泉水，再「冥想天使前來」，方能獲得加持，飲進這瓶水就能迎來好運、身體得到紓緩。

2025總不順…跨年轉運看過來！命理師揭「備2物」補財氣：旺財旺福ㄧ整年

小孟老師親授跨年轉運補財氣2招，準備好2026元或是童軍繩，便可「旺財旺福ㄧ整年」。（示意圖／翻攝畫面、翻攝X）

至於財運方面，小孟老師指出，可於明（31日）倒數時抓緊2026元，心中想著「鈔票掉滿地」，「就能在2026年大發八方財」。另一方法，2026為馬年，健壯的馬配有韁繩，可以拿出家中「童軍繩」象徵韁繩，於跨年倒數時搖晃手中童軍繩，能讓「金馬上身」，財氣湧入全身，完成轉運儀式後可放置家中任一處。不過小孟老師提醒，想同時提升愛情運、健康運以及財運，需同時做，但建議只單一實施效果比較強。



以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2025總不順…跨年轉運看過來！命理師揭「備2物」補財氣：旺財旺福ㄧ整年

更多民視新聞報導

小孟老師運勢／水瓶獲財神眷顧 「1星座」迎挑戰！

盲眼龍婆預言2026年「台海恐衝突」！專家說話了

2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

