跨年轉運！4生肖被財神盯上 2026鈔票數不完

2025年一眨眼就到了尾聲，今年過得不好的朋友，跨年或許是個轉運時機。（圖／pexels）





2025年一眨眼就到了尾聲，今年過得不好的朋友，跨年或許是個轉運時機，《搜狐網》運勢專欄點名，2026年有4個生肖將迎來新機遇，被財神眷顧、事業有成。

鼠

屬鼠的朋友2026年將是「意外之喜不斷」的幸運年，尤其偏財運上門，最大的驚喜，很可能來自「計畫之外」，也許是朋友臨時拉你入股，結果就賺得盆滿缽滿，也或許是隨手買的彩券、抽獎，就中了大獎，靈光一閃想到的點子也有可能被投資人一眼相中。不過要注意的是，需「見好就收」。

兔

屬兔的朋友從2026年開始運勢開始逐漸上升，工作會得到上司的賞識和重用，有機會承擔一些重要的職責和任務；不僅正財收入穩定，偏財運也不錯，可能會透過投資、理財等方式獲得一些額外的收入，將迎來事業和財運的雙豐收，過上富足美滿的生活。

猴

屬猴的朋友天生機靈鬼馬，2026年，宇宙似乎特別偏愛這種「靈活應變」的特質，不過要小心因興奮而過度投入，建議設定止損線和止盈點，例如投資不超過流動資金的 20%，合作前務必白紙黑字寫清條款。

豬

屬豬的朋友福氣將在2026年悄悄降臨，迎來一場溫柔而堅定的逆襲。亥豬遇丙午年，看似水火相沖，實則「沖中帶合」，雖不是轟轟烈烈，但細水長流、潤物無聲，不必爭搶，福氣自會流向你。特別建議可以多參與家庭聚會、社區活動，你的貴人往往就藏在這些「不起眼」的日常裡。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

5生肖年底財運爆發 屬虎正副業都賺翻

跨年倒數！3生肖「還有財運」第1名爽領年終加碼

2026年4星座運勢大爆發！財運+事業雙豐收

